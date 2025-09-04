Messi é o maior que vi jogar, diz Danilo Lavieri

"Messi é o maior jogador que eu vi." A afirmação é do colunista Danilo Lavieri, no programa De Primeira, do Canal UOL.

Messi joga hoje contra a Venezuela, no Monumental de Núñez, sua última partida oficial em casa pela seleção argentina.

Ele é de longe o maior jogador que eu vi. O Messi é o jogador mais relevante que eu vi na minha idade, de uma geração toda, junto com o Cristiano Ronaldo. Eu já sinto saudades por antecedência de quando ele começar a se despedir do futebol. Danilo Lavieri

Jogador do século

O colunista Paulo Vinícius Coelho também refletiu sobre o impacto de Messi no futebol mundial e traçou um paralelo com Pelé.

O Messi é o melhor jogador do mundo no século XXI. Do século XX é o Pelé.

O Messi é o maior jogador que eu vi no estádio. Isso ele é, e eu vi o Maradona no estádio. Ele vai se despedir porque o tempo passa, passou pra todo mundo. A Argentina vai ter que se montar pra jogar a Copa do Mundo em que o Messi vai ser a cereja do bolo. PVC

