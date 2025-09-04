Messi brilha em possível adeus, e Argentina bate Venezuela nas Eliminatórias

Nesta quinta-feira, Messi brilhou mais uma vez, e a Argentina bateu a Venezuela por 3 a 0, pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O duelo, que marcou o possível adeus do camisa 10 em partidas disputadas em solo argentino, ocorreu no Más Monumental, casa do River Plate. O tom era de despedida, porque o jogador do Inter Miami, após a convocação, afirmou que este "é o último (jogo) pelas Eliminatórias" em seu país natal.

O próprio Messi - duas vezes - e o atacante Lautaro Martínez, da Inter de Milão, foram os artilheiros da noite em Buenos Aires.

Antes de a bola rolar, Messi foi muito homenageado pelos torcedores presentes com mosaiscos e cânticos e pela própria seleção argentina, que recebeu os filhos do craque no gramado para uma ação e execução do hino nacional. Além disso, Antonela, esposa do atleta, e Celia, mãe, assistiram ao duelo do camarote do estádio.

Com o triunfo, a Argentina, jpa garantida na Copa do Mundo, chegou aos 38 pontos e continuou isolada na liderança das Eliminatórias. A Venezuela, por sua vez, com 18 unidades, ficou na sétima posição - vaga que permite respescagem ao Mundial, que acontecerá nos Estados Unitos, México e Canadá.

Pela última rodada das Eliminatórias, a Albiceleste, de Lionel Messi, visita o Equador na próxima terça-feira (9), às 20h (de Brasília), no Estadio Monumental Banco Pichincha. Já os venezuelanos, em busca da vaga na repescagem, no mesmo dia, mas às 20h30, recebem a Colômbia, no Estadio Monumental de Maturín.

Agentina x Venezuela: o jogo

Primeiro tempo

O primeiro tempo no Monumental começou com bastante intensidade e pressão da Argentina. Desde os primeiros minutos, Julián Álvarez e Messi criaram as melhores oportunidades, mas o goleiro venezuelano Romo se mostrou atento, defendendo chutes do atacante e do camisa 10. A Venezuela também buscou respostas em finalizações de fora da área e investidas de Rincón e Yotún, mas não conseguiu levar perigo real à meta de Emiliano Martínez.

A Argentina abriu o placar aos 38 minutos em um lance de pura classe. Julián Álvarez recebeu lançamento na entrada da área, driblou a marcação e encontrou Messi. O craque, oito vezes Bola de Ouro, deu um toque sutil por cobertura, enganou o goleiro Romo e o lateral Aramburu, que tentaram bloquear a finalização. Foi o 103º gol do atleta do Inter Miami pela sua seleção.

Segundo tempo

A Argentina manteve o controle do jogo na segunda etapa e ampliou a vantagem. Aos 30 minutos, Lautaro Martínez, recém-entrado, subiu para cabecear um cruzamento de Nico González, marcando o segundo gol argentino.

Pouco depois, aos 34 minutos, Messi voltou a marcar. Almada recebeu um passe em profundidade pela direita, avançou e cruzou rasteiro para Messi finalizar de canhota, com gol aberto, ampliando para 3 a 0 e consolidando a vitória da seleção argentina.