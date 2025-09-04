Topo

Esporte

Memphis dá assistência, mas Holanda cede empate à Polônia pelas Eliminatórias

04/09/2025 17h43

A Holanda empatou com a Polônia por 1 a 1 nesta quinta-feira, no Estádio de Kuip, em Roterdã, em duelo válido pela quinta rodadas das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo. O atacante Memphis Depay, do Corinthians, ajudou a Laranja Mecânica a abrir o placar, concedendo a assistência para o gol de Dumfries, mas o time acabou cedendo o empate.

Como foi o jogo?

O primeiro tento da partida foi marcado em uma jogada de bola parada. Aos 27 minutos do primeiro tempo, Memphis, camisa 10 da seleção holandesa, foi responsável por uma cobrança de escanteio e cruzou na medida para Dumfries, que só teve o trabalho de cabecear para o fundo das redes.

(Foto: Divulgação/OnsOranje)

A Polônia, contudo, arrancou o empate aos 35 minutos da etapa final. Matty Cash acertou um foguete de fora da área e deixou tudo igual.

Memphis persegue recorde

Ainda não foi nesta quinta que Memphis Depay atingiu o tão buscado recorde pela Holanda. Como não foi às redes polonesas, o jogador, que atuou por quase 80 minutos, perdeu a chance de se tornar o maior artilheiro da história da seleção nacional de maneira isolada. Pelo menos por enquanto.

No momento, o atacante de 31 anos divide o posto com Robin Van Persie. Ambos possuem 50 gols.

Situação na tabela

Com o resultado, Holanda e Polônia ficam empatadas com sete pontos na classificação do Grupo G. As duas seleções têm sete pontos conquistados, mas a Laranja Mecânica, mesmo com uma partida a menos, ocupa a liderança pelos critérios de desempate.

Próximo jogo da Holanda

  • Lituânia x Holanda (6ª rodada das Eliminatórias)

  • Data e horário: 7 de setembro de 2025 (domingo), às 13h (de Brasília)

  • Local: Estádio Darius e Gir?nas, em Kaunas

Próximo jogo da Polônia

  • Polônia x Finlândia (6ª rodada das Eliminatórias)

  • Data e horário: 7 de setembro de 2025 (domingo), às 15h45 (de Brasília)

  • Local: Estádio da Silésia, em Chorzów

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Flamengo vai recorrer de punição de Bruno Henrique em caso de manipulação

Jogo da seleção brasileira vai passar na GE TV? Saiba como assistir ao vivo

Bruno Henrique é condenado no STJD e pega 12 jogos de suspensão

Transmissão de Palmeiras x Realidade Jovem no Paulistão Feminino: assista aqui

Onde vai passar Uruguai x Peru pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo

Bruno Henrique é condenado em escândalo de apostas a 12 jogos e multa de R$ 60 mil

Neymar vai a campo, e Santos treina em dois períodos em meio à data Fifa

Bruno Henrique é suspenso por 12 partidas por fraude para beneficiar apostadores

Rigoni faz exames e deve ter primeiro contato com Crespo nesta sexta-feira

Espanha bate a Bulgária com brilho de Yamal e Alemanha perde para Eslováquia nas Eliminatórias

Depay dá assistência, mas Holanda cede empate à Polônia e perde os 100% nas Eliminatórias