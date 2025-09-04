Memphis dá assistência, mas Holanda cede empate à Polônia pelas Eliminatórias

A Holanda empatou com a Polônia por 1 a 1 nesta quinta-feira, no Estádio de Kuip, em Roterdã, em duelo válido pela quinta rodadas das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo. O atacante Memphis Depay, do Corinthians, ajudou a Laranja Mecânica a abrir o placar, concedendo a assistência para o gol de Dumfries, mas o time acabou cedendo o empate.

Como foi o jogo?

O primeiro tento da partida foi marcado em uma jogada de bola parada. Aos 27 minutos do primeiro tempo, Memphis, camisa 10 da seleção holandesa, foi responsável por uma cobrança de escanteio e cruzou na medida para Dumfries, que só teve o trabalho de cabecear para o fundo das redes.

(Foto: Divulgação/OnsOranje)

A Polônia, contudo, arrancou o empate aos 35 minutos da etapa final. Matty Cash acertou um foguete de fora da área e deixou tudo igual.

Memphis persegue recorde

Ainda não foi nesta quinta que Memphis Depay atingiu o tão buscado recorde pela Holanda. Como não foi às redes polonesas, o jogador, que atuou por quase 80 minutos, perdeu a chance de se tornar o maior artilheiro da história da seleção nacional de maneira isolada. Pelo menos por enquanto.

No momento, o atacante de 31 anos divide o posto com Robin Van Persie. Ambos possuem 50 gols.

Situação na tabela

Com o resultado, Holanda e Polônia ficam empatadas com sete pontos na classificação do Grupo G. As duas seleções têm sete pontos conquistados, mas a Laranja Mecânica, mesmo com uma partida a menos, ocupa a liderança pelos critérios de desempate.

Próximo jogo da Holanda

Lituânia x Holanda (6ª rodada das Eliminatórias)

(6ª rodada das Eliminatórias) Data e horário: 7 de setembro de 2025 (domingo), às 13h (de Brasília)

7 de setembro de 2025 (domingo), às 13h (de Brasília) Local: Estádio Darius e Gir?nas, em Kaunas

Próximo jogo da Polônia