Melhor gestora da América do Sul? Leila é premiada e colunistas debatem

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, venceu o Prêmio Confut 2025 como a melhor gestora de um clube na América do Sul. No Fim de Papo, Danilo Lavieri e Fabíola Andrade debateram o tema.

Além do prêmio de Leila, o Palmeiras venceu outras quatro categorias: clube com melhores práticas de gestão; melhor profissional de base (João Paulo Sampaio); melhor profissional de psicologia (Gisele Silva); e melhor arena (Allianz Parque).

Fabíola: Leila tem personalidade

Eu tenho uma admiração profunda por ela como mulher à frente de um clube gigante como o Palmeiras. Ela senta à mesa com um monte de homens machistas, preconceituosos e ela bate a mão na mesa, se impõe, tem personalidade, responde a todos. Ela acompanhou a seleção brasileira e se posicionou no caso Daniel Alves quando ninguém falava disso.

Fabiola Andrade

Lavieri: Leila faz Palmeiras seguir crescendo

A Leila tem muitos acertos nesta gestão. O primeiro deles é ter deixado de lado o ego quando assumiu e ter reconhecido o que vinha de bom de gestões passadas. A gente tem um problema no Brasil de que quando presidentes novos assumem, querem mudar tudo. [...] O Palmeiras continuou crescendo.

Danilo Lavieri

