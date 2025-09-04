Topo

Maycon valoriza defesa do Corinthians na Copa do Brasil, mas vê 'eliminatória aberta'

Maycon festeja gol pelo Corinthians Imagem: DHAVID NORMANDO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

04/09/2025 18h32

O Corinthians tem bons motivos para demonstrar confiança em avançar às semifinais da Copa do Brasil. Além da vantagem por 1 a 0 sobre o Athletico-PR e o fato de definir na Neo Química Arena, onde é muito forte, não ter sofrido gols ainda na competição anima a torcida. Mesmo assim, a ordem no clube é manter os pés no chão e o respeito aos paranaenses.

Além de passar em branco na Ligga Arena, o Corinthians passou de fases na Copa do Brasil com dois triunfos por 1 a 0 diante do Novorizontino e com novo 1 a 0 e outros 2 a 0 sobre o Palmeiras. Manter a força da defesa é algo bastante cobrado, como revelado por Maycon. O volante, contudo, admite que nada está definido e prega atenção e seriedade.

"É um ponto que a gente sempre se cobra, que é não tomar gols. É manter o foco que a gente tem tido. A evolução defensiva começa desde os nossos atacantes e meias para que a nossa defesa consiga se sustentar melhor", observou, antes de alertar os companheiros. "É um ponto muito importante para nós. Saímos com uma vitória importante, mas a eliminatória está aberta e temos de trabalhar da melhor forma possível."

Dorival Júnior sabe da boa vantagem adquirida na ida, mas vem usando a semana livre de treinos para ajustar problemas na marcação flagrados no empate por 1 a 1 com o Palmeiras, pelo Brasileirão, no fim de semana, no qual não teve os laterais Matheuzinho e Matheus Bidu e viu os rivais ameaçarem bastante o gol de Hugo Souza.

"É muito importante (essa semana de trabalhos). Temos muitos pontos para consertar, para evoluir na nossa equipe", frisou Maycon. "Temos um desafio muito grande pela frente na Copa do Brasil e, depois, a sequência do Brasileiro. Sabemos da evolução do nosso time nos últimos jogos e temos que evoluir para conseguir os objetivos que temos."

Além de confiar na busca do título da Copa do Brasil que não vem desde 2009, quando bateu o Internacional, o Corinthians ainda está ameaçado de queda no Brasileirão, apenas quatro pontos da zona de descenso e com mais jogos que a maioria dos concorrentes da parte debaixo da tabela.

Com a reabilitação de Matheuzinho e do artilheiro Yuri Alberto, Dorival busca aliviar a pressão que assolou o clube recentemente e fazê-lo deslanchar já nesta reta final de temporada.

