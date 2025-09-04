Topo

Esporte

Maurício Ruffy revela sonho de ser reconhecido como criador de nova arte marcial

04/09/2025 12h14

Em franca ascensão na carreira, Maurício Ruffy vai disputar o seu primeiro 'co-main event' no UFC neste sábado (6), em Paris (FRA), depois de vencer de forma convincente seus três primeiros compromissos na organização. Mas o lutador da equipe 'Fighting Nerds' possui planos ainda mais ambiciosos para o seu futuro.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Ruffy contou que sonha com a possibilidade de deixar um legado diferente ao final de sua carreira. Dono de um estilo de jogo singular e inovador, com movimentação e golpes plásticos que tendem a atrair a atenção dos fãs, o peso-leve (70 kg) brasileiro tem o desejo de transformar o seu jeito de lutar em uma nova arte marcial.

"Deus me deu visões um pouco diferentes. Eu tenho criado algo novo, estou apostando muito em um estilo novo, que vai ser conhecido como uma dança agressiva, o 'Ruffy Style'. Eu quero que o Ruffy Style, no futuro, seja reconhecido como o kickboxing, o muay thai. Esse estilo meio maluco e bonito de lutar, eu quero que isso possa virar uma arte marcial no futuro", afirmou Maurício.

Ruffy no UFC Paris

Por enquanto, Maurício Ruffy segue construindo sua trajetória no MMA profissional, onde possui um cartel de 12 vitórias e uma derrota, e desponta como uma aposta de futura estrela. Neste sábado, o peso-leve da Fighting Nerds volta à ação no octógono do UFC Paris, para enfrentar o atleta da casa Benoit Saint Denis, no co-main event da edição.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Santos divulga programação para primeira semana de treinos da data Fifa; confira

Vitor Belfort desiste de luta de boxe contra Wanderlei Silva

Jogo com o Chile terá a presença de 24 ex-campeões mundiais no Maracanã

Suspensão ou interrupção? Debate esquentou caso Bruno Henrique no STJD

Pitbull admite desejo por rival ranqueado, mas acata duelo com estreante

Botafogo x Vasco: 20 mil ingressos reservados para Copa do Brasil

Quem Ancelotti deve observar nos dois jogos finais da seleção nas eliminatórias?

Veja os grupos de Corinthians, São Paulo e Ferroviária pela Libertadores feminina

Raphinha com a 10 e João Pedro como camisa 9; veja provável time do Brasil

Galvão Bueno comenta bastidores de sua saída da Globo e revela incômodo: 'Desaforo'

Onde vai passar Bulgária x Espanha pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo