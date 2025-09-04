Maurício Ruffy revela sonho de ser reconhecido como criador de nova arte marcial

Em franca ascensão na carreira, Maurício Ruffy vai disputar o seu primeiro 'co-main event' no UFC neste sábado (6), em Paris (FRA), depois de vencer de forma convincente seus três primeiros compromissos na organização. Mas o lutador da equipe 'Fighting Nerds' possui planos ainda mais ambiciosos para o seu futuro.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Ruffy contou que sonha com a possibilidade de deixar um legado diferente ao final de sua carreira. Dono de um estilo de jogo singular e inovador, com movimentação e golpes plásticos que tendem a atrair a atenção dos fãs, o peso-leve (70 kg) brasileiro tem o desejo de transformar o seu jeito de lutar em uma nova arte marcial.

"Deus me deu visões um pouco diferentes. Eu tenho criado algo novo, estou apostando muito em um estilo novo, que vai ser conhecido como uma dança agressiva, o 'Ruffy Style'. Eu quero que o Ruffy Style, no futuro, seja reconhecido como o kickboxing, o muay thai. Esse estilo meio maluco e bonito de lutar, eu quero que isso possa virar uma arte marcial no futuro", afirmou Maurício.

Ruffy no UFC Paris

Por enquanto, Maurício Ruffy segue construindo sua trajetória no MMA profissional, onde possui um cartel de 12 vitórias e uma derrota, e desponta como uma aposta de futura estrela. Neste sábado, o peso-leve da Fighting Nerds volta à ação no octógono do UFC Paris, para enfrentar o atleta da casa Benoit Saint Denis, no co-main event da edição.

