Marrocos criará comitês judiciais nos estádios para Copa do Mundo de 2030

04/09/2025 21h07

Por Ahmed Eljechtimi

RABAT (Reuters) - O Marrocos está planejando criar comitês judiciais nos estádios para lidar rapidamente com possíveis delitos cometidos por torcedores durante a Copa do Mundo de 2030, que o país sediará juntamente com Espanha e Portugal, disse o ministro da Justiça, Abdellatif Ouahbi.

A medida está entre as várias reformas judiciais que estão sendo realizadas antes do torneio para evitar que os tribunais sejam sobrecarregados por casos menores, disse Ouahbi à Reuters.

"Comitês presididos por promotores, trabalhando com serviços judiciais e de segurança dentro dos estádios, garantirão o tratamento rápido dos incidentes, respeitando o devido processo", disse ele em respostas por escrito a perguntas.

O Marrocos espera que o evento aumente a chegada de visitantes para 26 milhões em 2030, em comparação com 17,4 milhões em 2024.

Para moldar sua estratégia jurídica, o Marrocos está analisando eventos esportivos anteriores, incluindo os Jogos Olímpicos recentes e as Copas do Mundo passadas, acrescentou o ministro.

O Marrocos assinará um acordo de cooperação judicial com Espanha e Portugal para acelerar quaisquer possíveis extradições ou transferências de casos e para fornecer assistência jurídica mútua, disse Ouahbi.

Atualmente, o país está revisando os códigos de família e penal e introduzindo penas alternativas para reduzir a superlotação das prisões, que é parcialmente causada pelas altas taxas de detenção antes do julgamento.

Com relação ao consumo de álcool em zonas de fãs, Ouahbi disse que o Marrocos sempre conseguiu equilibrar suas tradições culturais com abertura e "expectativas internacionais".

