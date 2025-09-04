Topo

Maracanã supera Morumbi e é estádio com mais jogos da seleção após ano 2000

Carlo Ancelotti: primeira vez no Maracanã
Carlo Ancelotti: primeira vez no Maracanã Imagem: Reprodução / Facebook Confederação Brasileira de Futebol
do UOL

Em Teresópolis

04/09/2025 10h00

A seleção brasileira jogará hoje sua partida oficial de número 110 no Maracanã. Computadas apenas seleções nacionais contra seleções nacionais, sem confrontos contra clubes e combinados estaduais. Somando tudo, será o jogo 119. Nenhum estádio do planeta recebeu tantas vezes a camisa mais tradicional do futebol de seleções quanto o Maraca. Mas a primazia de ser a casa do Brasil havia se perdido desde o ano 2000, com reformas da arena mais famosa do planeta e viagens promovidas pela CBF para outros Estados e países, longe do Rio de Janeiro.

Hoje, em Brasil x Chile, o Maracanã volta a ser a casa da seleção brasileira também depois do ano 2000. Será o 11º compromisso do Brasil, com cinco vitórias, três empates e duas derrotas, ambas para a Argentina, neste período. Desde a virada dos anos 90, o Morumbi tinha se tornado a arena com mais jogos da seleção: 10. Hoje está empatado com o Maraca. Amanhã, o templo volta a reinar sozinho como o palco que mais recebeu a seleção em todos os tempos e também desde o ano 2000.

Se contar apenas o Maracanã após a reforma de 2013, esta será a sétima partida do Brasil lá dentro. Vitórias contra a Espanha (2013), Peru (2019), Chile (2021), empate com a Inglaterra (2013), derrotas para a Argentina (2021 e 2023). O Mineirão e a Neo Química Arena também receberam sete partidas neste período.

O retorno ao Maracanã tem a ver com decisão política das gestões recentes da CBF, especialmente depois de o Brasil ter disputado toda a Copa do Mundo de 2014 fora do Rio de Janeiro. A saída da Odebrecht da gestão do estádio também contribuiu para isso, por melhor qualidade do gramado e preços de aluguel mais acessíveis.

Até 1979, a casa da seleção era o Maracanã. Havia jogos em São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, mas a prioridade era o Maracanã. A partir da gestão Giulite Coutinho (1980-1986), o discurso da CBF foi de descentralizar o time nacional, com jogos espalhados por todo o país. Isso diminuiu a supremacia do maior templo do futebol mundial, mas o manteve como a casa mais frequentada pela camisa amarela.

Já no século 21, houve um momento em que o Emirates, de Londres, era o estádio mais usado pela seleção. Desde 2000, houve oito jogos na arena do Arsenal.

"É o maior templo do futebol mundial", disse Carlo Ancelotti em sua conferência de imprensa na quarta-feira, em Teresópolis.

A SELEÇÃO NO BRASIL DEPOIS DO ANO 2000

Maracanã - 11 jogos *

Morumbi - 10 jogos

Mineirão - 9 jogos

Mané Garrincha - 8 jogos

Castelão - 7 jogos

Neo Química Arena - 7 jogos

Nílton Santos - 6 jogos

Beira-Rio - 5 jogos

Serra Dourada - 5 jogos

Fonte Nova - 4 jogos

Arena da Amazônia - 3 jogos

Arena do Grêmio - 3 jogos

Mangueirão - 3 jogos

Allianz Parque - 2 jogos

Arena Pantanal - 2 jogos

Arruda - 2 jogos

Couto Pereira - 2 jogos

Arena das Dunas - 1 jogo

Arena da Baixada - 1 jogo

Olímpico - 1 jogo

* Contando o jogo desta quinta-feira contra o Chile

