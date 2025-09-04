Luiz Henrique incendeia jogo do Brasil e tem noite de aclamação no Maracanã
O primeiro pedido por ele vindo da arquibancada foi meio tímido: "Luiz Henrique, Luiz Henrique".
Dá para entender: a galera que gritava o nome dele ia mais ao Nilton Santos do que ao Maracanã.
Mas Luiz Henrique caiu no gosto geral de quem foi ao estádio para ver o Brasil vencer o Chile, pelas Eliminatórias da Copa.
A entrada do atacante ex-Botafogo, atualmente jogando na fria e isolada Rússia, incendiou ou jogo do Brasil no segundo tempo.
Dribles, bolas esticadas, o repertório que o ajudou a virar xodó e Rei da América no Botafogo esteve mais uma vez à disposição da seleção brasileira.
Ele entrou no lugar de Estêvão, que no primeiro tempo tinha colocado o Brasil em vantagem.
No segundo, Luiz Henrique participou de forma direta dos outros dois gols da seleção. O grito do nome dele aumentou
Primeiro, jogada pela esquerda e cruzamento na cabeça de Paquetá.
Depois, jogada pela direita e chute que caprichosamente bateu no travessão. Bruno Guimarães só empurrou para ampliar.
Pensei que eu tinha que eu tenho que ser o Luiz Henrique quando saiu lá de Petrópolis, quando jogava com meus amigos, jogava leve, jogava solto e também quando estava no hotel eu ajoelhei antes da gente ir para a preleção, pedi que ajudasse meus companheiros e que também jogasse para a minha família que está aqui no Maracanã me apoiando. Só queria ser o Luiz Henrique do Vale do Carangola, que jogasse com alegria. Não quero perder a minha alegria nunca de jogar futebol, porque eu sou apaixonado por isso. Luiz Henrique
Luiz Henrique já se mostrado decisivo nos tempos de Dorival Júnior.
Contra o próprio Chile, em Santiago, ele fez o gol da vitória, evitando um tropeço que seria constrangedor para o Brasil na ocasião. Foi o primeiro gol dele com a amarelinha.
O atacante até faria mais um gol, contra o Peru, e completaria a temporada 2024 no auge.
A saída do Botafogo, no entanto, o levou para o afastado mercado russo. Fora das grandes competições europeias e do ritmo de jogo, ele ficou fora da convocação em março e em junho.
Voltou agora, quando Ancelotti quer conhecer melhor os jogadores. No vestibular para a Copa do Mundo, Luiz Henrique marcou pontos importantes. O Maracanã reconheceu isso.