Luiz Henrique incendeia jogo do Brasil e tem noite de aclamação no Maracanã

O primeiro pedido por ele vindo da arquibancada foi meio tímido: "Luiz Henrique, Luiz Henrique".

Dá para entender: a galera que gritava o nome dele ia mais ao Nilton Santos do que ao Maracanã.

Mas Luiz Henrique caiu no gosto geral de quem foi ao estádio para ver o Brasil vencer o Chile, pelas Eliminatórias da Copa.

A entrada do atacante ex-Botafogo, atualmente jogando na fria e isolada Rússia, incendiou ou jogo do Brasil no segundo tempo.

Dribles, bolas esticadas, o repertório que o ajudou a virar xodó e Rei da América no Botafogo esteve mais uma vez à disposição da seleção brasileira.

Ele entrou no lugar de Estêvão, que no primeiro tempo tinha colocado o Brasil em vantagem.

No segundo, Luiz Henrique participou de forma direta dos outros dois gols da seleção. O grito do nome dele aumentou

Primeiro, jogada pela esquerda e cruzamento na cabeça de Paquetá.

Depois, jogada pela direita e chute que caprichosamente bateu no travessão. Bruno Guimarães só empurrou para ampliar.

Pensei que eu tinha que eu tenho que ser o Luiz Henrique quando saiu lá de Petrópolis, quando jogava com meus amigos, jogava leve, jogava solto e também quando estava no hotel eu ajoelhei antes da gente ir para a preleção, pedi que ajudasse meus companheiros e que também jogasse para a minha família que está aqui no Maracanã me apoiando. Só queria ser o Luiz Henrique do Vale do Carangola, que jogasse com alegria. Não quero perder a minha alegria nunca de jogar futebol, porque eu sou apaixonado por isso. Luiz Henrique

Luiz Henrique já se mostrado decisivo nos tempos de Dorival Júnior.

Contra o próprio Chile, em Santiago, ele fez o gol da vitória, evitando um tropeço que seria constrangedor para o Brasil na ocasião. Foi o primeiro gol dele com a amarelinha.

O atacante até faria mais um gol, contra o Peru, e completaria a temporada 2024 no auge.

A saída do Botafogo, no entanto, o levou para o afastado mercado russo. Fora das grandes competições europeias e do ritmo de jogo, ele ficou fora da convocação em março e em junho.

Voltou agora, quando Ancelotti quer conhecer melhor os jogadores. No vestibular para a Copa do Mundo, Luiz Henrique marcou pontos importantes. O Maracanã reconheceu isso.