Líder do grupo, Palmeiras bate Real Madrid e vai às quartas do Mundial sub-17 com 100%

O Palmeiras derrotou o Real Madrid por 2 a 0 nesta quinta-feira, no Estádio Pozoblanco, em Córdoba (Espanha), pela terceira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes sub-17. Os gols do Verdão foram marcados por Juan Francisco e Ruan Yago, ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, as Crias da Academia fecharam a fase inicial do torneio com 100% de aproveitamento, após vencer também o Real Betis-ESP por 2 a 1 e o Córdoba-ESP por 5 a 0. Assim, o Verdão avança às quartas de final como líder do Grupo C.

O adversário do time comandado por Artur Itiro será definido nos próximos dias. Bicampeão da competição (2018 e 2019), o Palmeiras segue em busca do tricampeonato.

Cada detalhe importa! Bastidores do duelo entre as #CriasDaAcademia e o Real Betis no Mundial Sub-17 ?? Assista completo na TV Palmeiras Sportingbet! ? https://t.co/J80PoJnBxs pic.twitter.com/pD5rIU6nUp ? SE Palmeiras (@Palmeiras) September 2, 2025

Os gols da vitória sobre o Real Madrid foram construídos ainda no primeiro tempo. Aos 25 minutos, Ruan Yago encontrou Juan Francisco dentro da área, e o atacante girou sobre a marcação antes de finalizar cruzado para abrir o placar.

Oito minutos depois, Derick cruzou pela esquerda, e Ruan Yago dominou antes de bater firme para ampliar.

Além do Mundial, o sub-17 do Alviverde lidera de forma isolada o Campeonato Brasileiro da categoria. O time volta a campo no dia 16, contra o Internacional, às 15h (de Brasília), em Alvorada (RS). Já pelo Campeonato Paulista, a equipe enfrenta o Rio Preto neste sábado (6), às 11h, fora de casa.