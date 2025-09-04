Lesionado, Vitor Belfort deixa revanche contra Wanderlei Silva no Spaten Fight Night

Uma verdadeira bomba caiu no colo dos fãs dos esportes de combate na tarde desta quinta-feira (4). Escalado para uma aguardada revanche contra Wanderlei Silva, Vitor Belfort está oficialmente fora do combate que lideraria a segunda edição do 'Spaten Fight Night', no dia 27 de setembro, em São Paulo. Lesionado com uma concussão de grau 3, o 'Fenômeno' foi avaliado e julgado incapaz de competir na data prevista. A informação foi dada por Cinthia Klumpp, diretora de marketing de Spaten, em comunicado enviado à imprensa.

Apesar do abalo na luta principal, o evento segue confirmado, com direito a transmissão na Globo para todo o Brasil. Wanderlei Silva será mantido no show e um substituto para enfrentá-lo será anunciado no próximo domingo (7) pela organização. Após se machucar durante um treinamento preparatório para a revanche contra 'Cachorro Louco', Belfort lamentou o ocorrido, assim como sua saída do 'Spaten Fight Night 2'.

"Vocês não imaginam o quanto estou chateado com essa situação, mas sei que isso é algo que pode acontecer com qualquer atleta. Estava me preparando para dar um grande espetáculo ao público e aos fãs da luta, com uma nova vitória. Infelizmente, esse imprevisto aconteceu e agora preciso focar na minha recuperação. Podem ficar tranquilos de que o meu retorno aos ringues e, especialmente essa revanche, vão acontecer assim que eu estiver 100%", declarou Vitor Belfort.

Frustração de Wanderlei

Depois de esperar mais de 25 anos para conseguir uma revanche contra possivelmente seu maior algoz, Wanderlei também enfrentou o baque de ver o duelo contra Belfort ser cancelado a menos de um mês do evento. Conforme sempre ressaltou, a emblemática derrota sofrida para Vitor via nocaute em apenas 44 segundos, em 1998, sempre esteve engasgada. Apesar de ainda mirar um embate contra o 'Fenômeno', o striker de Curitiba optou em permanecer no Spaten Fight Night 2 e enfrentar quem a organização definir.

"Lamento que a revanche que eu esperei 27 anos e me preparei tanto não vai acontecer agora. Mas, como nunca fugi de luta alguma, estou sempre pronto para o meu próximo desafio. Podem ter certeza de que o Spaten Fight Night ainda vai contar com uma grande luta do Cachorro Louco seja com quem for. E um recado ao meu adversário: 'saiba que ainda aguardo uma revanche contra você'", comentou Wanderlei Silva

Revanche reprogramada para 2026

Com uma lesão séria no cérebro, Belfort foi avaliado por profissionais do mais alto gabarito do Brasil e dos EUA, que recomendaram que o veterano ficasse fora de competição até a próxima temporada. Ciente da demanda da revanche entre Vitor e Wanderlei, a organização do Spaten Fight Night já garantiu que há um acordo entre os lutadores para que o duelo seja remarcado para 2026, assim que o 'Fenômeno' receba a liberação médica necessária.

Spaten Fight Night 2

As demais lutas do card seguem inalteradas, com os duelos entre: Beatriz Ferreira, defendendo o título mundial de boxe no Brasil pela primeira vez, contra a uruguaia Maira Moneo, valendo o cinturão peso-leve (61kg) da Federação Internacional de Boxe (IBF); Hebert Conceição e Yamaguchi Falcão, pela disputa de cinturão brasileiro de boxe na categoria peso médio (74kg); e Thiago Manchinha, atual campeão pela organização Shooto Brasil, contra Wanderson Barcellos, detentor do cinturão pela MAC - Martial Arts Championship, em uma disputa de MMA.

