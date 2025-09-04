Jogo da seleção brasileira hoje (4) pelas Eliminatórias: onde assistir Brasil ao vivo
Brasil e Chile se enfrentam hoje (04), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.
Onde assistir? O confronto será transmitido pela TV Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura) e GeTV (Youtube).
O Brasil ocupa a terceira colocação nas Eliminatórias, com 25 pontos, mesma pontuação do Equador, e já garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026. No último compromisso, a equipe de Carlo Ancelotti superou o Paraguai por 1 a 0.
O Chile, por sua vez, faz campanha muito ruim e já não tem mais chances de classificação. Com apenas 10 pontos somados, os chilenos vêm de derrota por 2 a 0 para a Bolívia.
Brasil x Chile -- Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo
- Data e hora: 4 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
- Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
- Transmissão: TV Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura) e GeTV (Youtube)