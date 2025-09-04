Jogo da seleção brasileira vai passar na GE TV? Saiba como assistir ao vivo
O Brasil enfrenta o Chile hoje (4), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.
Onde assistir? A partida será transmitida pela TV Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura) e GeTV (Youtube).
Com 25 pontos, o Brasil divide a terceira posição das Eliminatórias com o Equador e já está matematicamente garantido na Copa do Mundo de 2026. A seleção brasileira vem de triunfo por 1 a 0 diante do Paraguai, sob comando de Carlo Ancelotti.
Já o Chile acumula resultados negativos e faz campanha frustrante. Com apenas 10 pontos e sem chances de classificação, a equipe chega de derrota por 2 a 0 para a Bolívia.
Brasil x Chile -- Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo
- Data e hora: 4 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
- Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
- Transmissão: TV Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura) e GeTV (Youtube)