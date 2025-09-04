Jogo com o Chile terá a presença de 24 ex-campeões mundiais no Maracanã
Em jogo que marca a despedida da seleção brasileira como mandante nas Eliminatórias da América do Sul, a partida contra o Chile, pela penúltima rodada da competição, vai contar com uma lista ilustre. A CBF confirmou a presença de 24 ex-campeões mundiais nesta quinta-feira, no Maracanã.
Pentacampeão do mundo, o Brasil terá o ex-ponta-esquerda Pepe, de 90 anos, como único representante das campanhas vencedores das edições de 1958, na Suécia, e 1962, no Chile.
O tetracampeonato conquistado nos Estados Unidos, em 1994, também terá ex-jogadores nesta noite no estádio carioca. A dupla Romário e Bebeto encabeça a relação, que terá ainda Jorginho, Márcio Santos, Ronaldão, Mazinho, Mauro Silva, Taffarel, Branco e Zinho.
A campanha do tri, que aconteceu no México, em 1970, vai contar com sete campeões no encontro com os chilenos. Titulares na equipe do então técnico Zagallo, Jairzinho, Brito e Gerson terão a companhia de Roberto Miranda, Dadá Maravilha, Paulo César Caju e Marco Antonio.
Remanescentes de 2002, Edilson, Kleberson, Lúcio, Ricardinho, Denilson e Anderson Polga também vão estar presentes por terem participado da conquista brasileira em uma Copa do Mundo. Todos os ex-atletas vão ser homenageados no intervalo da partida.