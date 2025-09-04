Topo

Esporte

Jogo com o Chile terá a presença de 24 ex-campeões mundiais no Maracanã

Rio

04/09/2025 13h35

Em jogo que marca a despedida da seleção brasileira como mandante nas Eliminatórias da América do Sul, a partida contra o Chile, pela penúltima rodada da competição, vai contar com uma lista ilustre. A CBF confirmou a presença de 24 ex-campeões mundiais nesta quinta-feira, no Maracanã.

Pentacampeão do mundo, o Brasil terá o ex-ponta-esquerda Pepe, de 90 anos, como único representante das campanhas vencedores das edições de 1958, na Suécia, e 1962, no Chile.

O tetracampeonato conquistado nos Estados Unidos, em 1994, também terá ex-jogadores nesta noite no estádio carioca. A dupla Romário e Bebeto encabeça a relação, que terá ainda Jorginho, Márcio Santos, Ronaldão, Mazinho, Mauro Silva, Taffarel, Branco e Zinho.

A campanha do tri, que aconteceu no México, em 1970, vai contar com sete campeões no encontro com os chilenos. Titulares na equipe do então técnico Zagallo, Jairzinho, Brito e Gerson terão a companhia de Roberto Miranda, Dadá Maravilha, Paulo César Caju e Marco Antonio.

Remanescentes de 2002, Edilson, Kleberson, Lúcio, Ricardinho, Denilson e Anderson Polga também vão estar presentes por terem participado da conquista brasileira em uma Copa do Mundo. Todos os ex-atletas vão ser homenageados no intervalo da partida.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Santos divulga programação para primeira semana de treinos da data Fifa; confira

Vitor Belfort desiste de luta de boxe contra Wanderlei Silva

Jogo com o Chile terá a presença de 24 ex-campeões mundiais no Maracanã

Suspensão ou interrupção? Debate esquentou caso Bruno Henrique no STJD

Pitbull admite desejo por rival ranqueado, mas acata duelo com estreante

Botafogo x Vasco: 20 mil ingressos reservados para Copa do Brasil

Quem Ancelotti deve observar nos dois jogos finais da seleção nas eliminatórias?

Veja os grupos de Corinthians, São Paulo e Ferroviária pela Libertadores feminina

Raphinha com a 10 e João Pedro como camisa 9; veja provável time do Brasil

Galvão Bueno comenta bastidores de sua saída da Globo e revela incômodo: 'Desaforo'

Onde vai passar Bulgária x Espanha pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo