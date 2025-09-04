Topo

Itália x Estônia: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelas Eliminatórias

04/09/2025 20h00

A Itália terá pela frente a Estônia nesta sexta-feira, pela quinta rodada do Grupo I das Eliminatórias Europeias. O duelo começa às 15h45 (de Brasília), no Gewiss Stadium.

Onde assistir

O jogo terá transmissão de Sportv e Disney+.

POSIÇÕES NO GRUPO

Itália - 3 pontos em 2 jogos - 3º lugar

Estônia - 3 pontos em 4 jogos - 4º lugar

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Gatti e Dimarco; Barella, Locatelli e Tonali; Orsolini, Kean e Maldini

Técnico: Gennaro Gattuso

Estônia: Hein; Teniste, Kuusk, Paskotsi, Mets e Kolvart; Kait, Vassiljev, Miller e Poom; Sappinen

Técnico: Jurgen Henn

ARBITRAGEM

João Pinheiro será o árbitro do confronto, com Bruno Miguel Alves de Jesus e Luciano António Gomes Maia como auxiliares. Tiago Bruno Lopes Martins comanda o VAR.

