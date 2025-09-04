Memphis dá assistência, mas Polônia empata com Holanda e segue viva
Holanda e Polônia empataram por 1 a 1 nesta quinta-feira, em confronto pela quinta rodada das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026.
Os gols da partida foram marcados por Dumfries, pelos holandeses, e Cash, pelos poloneses. Com o resultado, a Holanda chegou a sete pontos em três partidas disputadas na competição pelo grupo G, mesma pontuação da Polônia, que possuiu um jogo a mais.
O empate ajudou os poloneses a se manterem vivos por vaga no Mundial - com o empate, a equipe assumiu a mesma pontuação também que a Finlândia, sua algoz na quarta rodada das Eliminatórias. Se vencer a rival na próxima rodada, ficará muito perto de garantir sua ida à Copa.
As duas equipes voltam a campo no domingo: a Holanda visita a Lituânia, às 13h (de Brasília), enquanto a Polônia recebe a Finlândia, às 15h45.
Memphis começa o gol da Holanda
O atacante do Corinthians fez belo cruzamento na cobrança de escanteio para os holandeses abrirem o placar. O lance foi na medida para Dumfries abrir o placar de cabeça.
O camisa 10 criou outras boas oportunidades, com uma finalização forte de fora da área - a bola passou perto do gol de Skorupski. Ronald Koeman utilizou Memphis com uma função parecida com a feita pelo atleta no Corinthians, saindo bastante da área para ajudar no desenvolvimento das jogadas.
Gols e destaques
Skorupski salvou a Polônia. Dumfries recebeu lançamento na lateral direita e o ala da Holanda cabeceou forte, mas o goleiro polonês fez linda defesa para evitar o primeiro dos donos da casa.
Mais uma defesa incrível do polonês. Apesar de estar em impedimento, Gakpo aproveitou lançamento de cabeça e obrigou Skorupski a salvar com os pés.
Dumfries conseguiu abrir o placar! Com assistência de Memphis, que cruzou bola na medida de escanteio, o lateral repetiu lance parecido e subiu sozinho para cabecear na "bochecha" do gol de Skorupski, aos 27 minutos.
Quase o segundo da Holanda. Zalewski tentou sair jogando dentro da área polonesa, mas perdeu a posse para Dumfries, que finalizou para o meio e obrigou os zagueiros da Polônia a tirarem a jogada para escanteio.
Cash empatou no final! O lateral recebeu na ponta-direita e finalizou muito forte no gol de Verburggen, que não conseguiu a defesa, aos 35 minutos do segundo tempo.
Ficha técnica
Holanda 1 x 1 Polônia
Competição: 5ª rodada das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo 2026
Local: Feyenoord Stadium - Roterdã, Holanda
Data e hora: 04 de setembro de 2025, às 15h50 (de Brasília)
Árbitro: Simone Sozza (ITA)
Assistentes: Daniele Bindoni e Giovanni Baccini (ITA)
VAR: Aleandro Di Paolo (ITA)
Gols: Dumfries, aos 27'/1ºT, Cash, aos 35'/2ºT
Holanda: Verburggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk e Van de Ven; Gravenberch, Frenkie de Jong e Reijnders; Xavi Simons (Malen), Gakpo e Memphis Depay (Weghorst). Técnico: Ronald Koeman
Polônia: Skorupski; Cash, Wisniewski, Bednarek, Kiwior e Zalewski (Wszolek); Szymanski (Grosicki), Slisz, Zielinski (Kapustka) e Kaminski; Lewandoswki (Swiderski). Técnico: Jan Urban