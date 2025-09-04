Guia da NFL: conheça regras, pontuações e termos do futebol americano

A temporada regular da NFL começa nesta quinta-feira e o interesse do público brasileiro está cada vez maior. Com o jogo entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs nesta sexta-feira em São Paulo, na Neo Química Arena, a procura em saber as regras básicas do esporte está crescendo na internet.

Assim, a Gazeta Esportiva separou um guia básico, mas eficiente, para os iniciantes interessados em saber como funciona o esporte da bola oval, considerado o mais popular dos esportes norte-americanos.

Abaixo, é explicado como são os formatos do campo, as regras, sistema de pontuação e até termos usados no futebol americano. Veja abaixo:

É AMANHÃ, BRASIL ?? O São Paulo Game tá batendo na porta! Preparados pra viver esse espetáculo de perto? pic.twitter.com/oeT6clLOCw ? NFL Brasil (@NFLBrasil) September 4, 2025

Campo

O campo de futebol americano possui o mesmo gramado usado no futebol tradicional. Entretanto, as delimitações são diferentes. Na NFL, o também campo é retangular, mas com linhas, distanciadas em cinco jardas entre elas.

Além disso, o campo de futebol americano possui 100 jardas, e na extremidade de cada lado do campo, existem as end zones (zona do Touchdown) com um Goal Post, a trave amarela em formato de Y. Para efeito de comparação, uma jarda é equivalente a 0.914 metro.

Campo da NFL sendo preparado na Neo Química Arena para o jogo desta sexta-feira.

Regras

No futebol americano, basicamente, será sempre um time atacando contra um time que está defendendo. Quem ataca deve conduzir a bola até a end zone do time adversário. Quando essa ação acontece, ela é chamada de touchdown, a maior pontuação do esporte.

Por sua vez, o time adversário deve impedir que isso aconteça, não permitindo que a equipe que está atacando ganhe jardas e chegue até sua end zone.

Allan Dranberg / Alamy Stock Photo

A equipe que está atacando tem até quatro jogadas, chamadas descidas (downs), para percorrer no mínimo dez jardas. Isso pode ser feito pelo chão (correndo) ou pelo ar (passando). Se conseguir, essa equipe ganha um first down, ou seja, mais quatro tentativas para avançar mais dez jardas, e assim por diante até tentar marcar o touchdown. Caso o time não consiga avançar estas dez jardas em até quatro chances, ele perde a posse da bola, que vai para o adversário ter sua chance de atacar.

As marcações como "1ª para 10", "2ª para 8", significam: o primeiro número é a descida (de 1 a 4), e o segundo é quantas jardas ainda faltam para conquistar o próximo first down. Exemplo: 2ª para 8 quer dizer que é a segunda descida e o time ainda precisa avançar 8 jardas.

Quando um time consegue o touchdown, ele ainda pode marcar um ponto extra, chutando a bola entre o Y do goal post. Ou, dependendo da ocasião, a equipe pode tentar uma conversão de dois pontos, onde ela tem uma jogada apenas para tentar chegar novamente a end zone.

Cal Sport Media / Alamy Stock Photo

Geralmente, caso um time não consiga avançar as dez jardas mínimas em até três jogadas, a quarta jogada é usada para devolver a bola ao adversário, através de um chutão (punt).

Dependendo do momento da partida, uma equipe pode arriscar a quarta descida, mas se perder a bola, devolve ela para o adversário daquele ponto do campo. Caso o goal post esteja perto o suficiente, o time pode tentar o field goal através de um chute.

Por fim, cada equipe tem 53 jogadores, divididos em times de ataque, defesa e especialistas. Porém, dentro de campo, sempre serão 11 contra 11.

Pontuações

Touchdown - 6 pontos

Ponto extra - 1 ponto

Conversão - 2 pontos

Field Goal - 3 pontos

Duração

No futebol americano, o jogo é realizado com quatro períodos (quartos), cada um com 15 minutos cada. Sempre que há uma falta ou a bola sai de campo, o relógio para. Cada equipe tem um tempo para parar o cronômetro. Uma partida geralmente dura cerca de 3 horas.

Termos essenciais explicados

1. Touchdown

? A principal forma de pontuar. O jogador leva a bola até a endzone adversária. Vale seis pontos.

2. Field Goal

? Quando a equipe chuta a bola entre as traves. Vale três pontos.

3. Ponto Extra / Conversão de Dois Pontos

? Após o touchdown, o time pode chutar para um ponto extra ou tentar uma jogada curta para mais dois pontos.

4. Downs

? Cada time tem quatro tentativas (downs) para avançar 10 jardas. Se conseguir, ganha novas 4 tentativas.

5. Quarterback (QB)

? Jogador mais importante, responsável por lançar a bola ou comandar as jogadas ofensivas.

6. End Zone

? Área final do campo onde acontecem os touchdowns.

7. Fumble

? Quando o jogador perde a posse da bola durante uma jogada.

8. Interception

? Quando a defesa intercepta um passe do quarterback adversário.

9. Sack

? Quando o quarterback é derrubado pela defesa antes de lançar a bola.

10. Time-out

? Pausa estratégica pedida pelo técnico, geralmente usada para organizar jogadas decisivas.