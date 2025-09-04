Gil se despede do Santos e deixa futuro em aberto: "Hora de repensar algumas coisas"

O zagueiro Gil se despediu do Santos com uma mensagem nas redes sociais. Na última quarta-feira, o defensor rescindiu contrato com o Peixe. A ruptura do vínculo, inclusive, já foi até registrada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

"Vivi tudo intensamente e sempre deixei meu máximo no dia a dia. Um clube gigante, que pude ajudar na retomada à Série A, por pouco não conquistamos um título e devolvemos ao torcedor o orgulho de ser santista. Ainda tem muito pela frente, mas estarei na torcida para que siga se reconstruindo", escreveu o zagueiro.

Gil chegou ao Santos no começo de 2024 e foi peça fundamental ao longo da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste ano, porém, o camisa 4 pouco entrou em campo. Ao todo, são 66 aparições pela equipe alvinegra e uma bola na rede.

Após dar adeus ao Santos, o zagueiro não deu pistas sobre os próximos passos da carreira e deixou o futuro em aberto. Ele tinha contrato com o clube da Baixada Santista até o final deste ano.

"Grato a todos que estiveram comigo nesse período, mas é hora de respirar e repensar algumas coisas. Em breve pretendo falar um pouco mais sobre o meu futuro. No momento, só posso agradecer por tudo", concluiu o zagueiro na publicação.

Com a demissão de Cleber Xavier e a contratação de Vojvoda, o Peixe está reformulando o elenco. O clube contratou dois zagueiros nesta janela: Adonis Frías e Alexis Duarte.

Ano de altos e baixos

Gil pensou em se aposentar no final de 2024. A ideia de pendurar as chuteiras ao término da Série B foi debatida ao longo do ano passado. O atleta de 37 anos, contudo, encerrou a temporada em alta e feliz com o título. Em meio a este cenário, acertou a renovação contratual até o final de 2025.

A mudança na comissão técnica santista, porém, provocou uma alteração no cenário de Gil no Santos. O camisa 4 ficou de fora dos planos do técnico Pedro Caixinha, que entendia que o defensor não se encaixaria em seu estilo de jogo. Ele sequer foi relacionado para os quatro primeiros jogos do time praiano em 2025.

No início do Campeonato Paulista, todavia, o Santos sofreu muito no setor defensivo. Desta forma, Caixinha, pressionado pela torcida, decidiu dar uma chance a Gil, que fez sua primeira partida do ano na sétima rodada do Estadual. Na sequência, o experiente zagueiro correspondeu com boas atuações e foi se firmando no time titular.

Assim, Gil chegou a completar uma sequência de 12 jogos como titular do Santos. Com a chegada de Cléber Xavier, no entanto, o defensor voltou a perder espaço e disputou apenas duas partidas nos últimos três meses.

Gil em ação em seu último jogo pelo Santos

Veja a despedida completa de Gil:

"Obrigado, Santos FC!!!

Foram 18 meses vestindo e representando este clube que tem a honra de ter criado o maior de todos os tempos.

Só tenho a agradecer pela convivência e carinho com todos os funcionários, profissionais do clube, diretoria, companheiros e torcedores.

Vivi tudo intensamente e sempre deixei meu máximo no dia a dia. Um clube gigante, que pude ajudar na retomada à Série A, por pouco não conquistamos um título e devolvemos ao torcedor o orgulho de ser santista. Ainda tem muito pela frente, mas estarei na torcida para que siga se reconstruindo.

Grato a todos que estiveram comigo nesse período, mas é hora de respirar e repensar algumas coisas. Em breve pretendo falar um pouco mais sobre o meu futuro. No momento, só posso agradecer por tudo".

Próximos jogos do Santos

Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(23ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)