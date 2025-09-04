Topo

Esporte

Vôlei: Gabi celebra classificação no Mundial e projeta revanche contra 'imbatível' Itália

O Brasil enfrenta a Itália no sábado, às 9h30 (de Brasília) pelas semifinais - Divulgação/Volleyball World
O Brasil enfrenta a Itália no sábado, às 9h30 (de Brasília) pelas semifinais Imagem: Divulgação/Volleyball World

04/09/2025 09h34

A capitã Gabi celebrou a vitória por 3 sets a 0 do Brasil contra a França, hoje, pelo Mundial de vôlei e já está de olho na semifinal contra a Itália, marcada para sábado, às 9h30 (de Brasília).

"Foi um jogo decidido nos detalhes, né?! Estou muito orgulhosa, pois era uma partida muito difícil. Sabíamos que elas viriam com muita agressividade. O time não desistiu da partida em momento nenhum. Tivemos lucidez, paciência e, nos momentos certos, fizemos nosso bloqueio funcionar", disse Gabi, em entrevista ao SporTV.

Na semifinal do Mundial de vôlei, o Brasil reencontrará a Itália, algoz na final da última edição da Liga das Nações. Para Gabi, as brasileiras têm uma chance de fazer uma nova partida contra as italianas, que estão invictas há 34 jogos e são as atuais campeãs olímpicas.

"Agora pegamos novamente a Itália e temos a chance de fazer um jogo diferente do que foi na final da Liga das Nações. Sabemos que não será fácil. Elas vêm em uma sequência muito boa e continuam imbatíveis. Porém, acredito no nosso time e na nossa capacidade", analisou Gabi.

Em busca de seu primeiro título do Mundial de vôlei feminino, o Brasil enfrenta a Itália neste sábado, às 9h30 (de Brasília), na Tailândia.

