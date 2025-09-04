Fortaleza anuncia ídolo do Boca Juniors como novo treinador

O Fortaleza oficializou, na noite desta quarta-feira, a contratação de Martín Palermo como novo técnico da equipe. Ídolo histórico do Boca Juniors e maior artilheiro da história do clube argentino, o ex-atacante de 51 anos assume o comando do Leão com contrato válido até o fim de 2025, com possibilidade de renovação por mais uma temporada.

Ele chega ao Brasil acompanhado de uma comissão técnica completa e será apresentado nos próximos dias, durante a data Fifa, no Centro de Excelência Alcides Santos.

O anpuncio de Palermo aconteceu um dia após a demissão de Renato Paiva, que não resistiu à sequência negativa no Brasileirão. O português havia sido anunciado em julho, mas somou apenas uma vitória em dez jogos, deixando o Fortaleza na vice-lanterna da Série A e eliminado da Libertadores.

Palermo, por sua vez, traz no currículo experiências em diferentes ligas da América Latina. Seu trabalho mais recente foi no Olimpia, do Paraguai, onde conquistou o Clausura de 2023 e alcançou bons resultados em competições nacionais. Antes, dirigiu equipes como Godoy Cruz, Arsenal de Sarandí, Platense, Aldosivi e Unión Española. Também teve passagem pelo futebol mexicano, no Pachuca.

Martín Palermo está #FechadoComOLeão! ?? O Fortaleza Esporte Clube comunica a contratação do técnico Martín Palermo. O acordo vai até o final de 2025, com opção de renovação até o fim da próxima temporada. Em seu último trabalho, Palermo foi campeão Paraguaio pelo Olímpia.... pic.twitter.com/1SRBiBZOoE ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) September 4, 2025

Segundo Marcelo Paz, CEO do Fortaleza SAF, a aposta no argentino vai além do nome de peso. "Buscamos um treinador que tivesse impacto no vestiário, que entendesse o desafio que temos pela frente. Palermo é respeitado, conhece o futebol sul-americano e já viveu situações de recuperação em outros clubes. Ele acreditou no nosso projeto e chega para fazer o Fortaleza voltar a competir em alto nível".

A estreia de Palermo está marcada para o dia 13 de setembro, contra o Vitória, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão.