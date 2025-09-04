Flamengo diz no STJD que não teve prejuízo com amarelo de Bruno Henrique

O Flamengo atuou de forma ativa no julgamento do STJD que analisou a situação de Bruno Henrique. O jogador foi denunciado sob acusação de avisar ao irmão de que tomaria amarelo contra o Santos, no Brasileirão 2023. Com isso, ele teria influenciado o mercado de apostas.

Entre os movimentos do Fla no caso esteve uma carta enviada ao STJD hoje, dizendo que não foi prejudicado pelo cartão que o atacante levou.

Primeiro, o Flamengo engrossou o coro de que o caso estava prescrito. Quase convenceu a maioria. Mas por 3 a 2, o caso continuou em julgamento.

Depois, o advogado Michel Assef Filho bateu na tecla de que o cartão amarelo não influenciou na colocação final do time no campeonato.

E, segundo ele, imaginar que Bruno Henrique poderia tomar amarelo naquela partida não é informação privilegiada.

Na ocasião, se levasse o amarelo, Bruno Henrique ficaria suspenso contra o Fortaleza e voltaria "limpo" contra o Palmeiras.

A defesa do Fla trabalhou em dobradinha com o advogado contratado por Bruno Henrique, Alexandre Vitorino. Os dois pediram absolvição de Bruno Henrique.

Julgamento de Bruno Henrique no STJD Imagem: Igor Siqueira/UOL

O que disse a carta do Flamengo?

"Prezados auditores do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o Clube de Regatas do Flamengo, por meio de seus representantes legais, em atenção aos fatos ocorridos na partida disputada entre Flamengo e Santos, válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023, ocorrida no dia 1º de novembro de 2023, vem respeitosamente, ciente de que a presente declaração servirá como prova nos autos do presente processo, informar e declarar que não teve prejuízo esportivo em decorrência do cartão amarelo recebido pelo atleta Bruno Henrique nos momentos finais da mencionada partida.

Isso porque, dentro do planejamento estabelecido pelo clube para a temporada de 2023, o melhor interesse esportivo do Clube de Regatas do Flamengo não foi afetado ou prejudicado na hipótese de o atleta receber, como de fato recebeu, o terceiro cartão amarelo naquela ocasião. Muito ao contrário, o mencionado cartão amarelo, terceiro cartão amarelo, não aconteceu esportivamente de forma inesperada considerando o calendário dos torneios em disputa à época.

Ademais, é relevante destacar que o atleta Bruno Henrique é um ídolo histórico do Clube de Regatas do Flamengo e sempre cumpriu suas obrigações profissionais de modo irretocável. Por fim, o Flamengo reitera seu compromisso com fair play no futebol, repudiando toda e qualquer forma de manipulação de resultados, adverte que anualmente faz apresentações sobre regras vigentes no Brasil, inclusive sobre mercados de apostas, e se coloca à disposição do STJD do futebol para prestar eventuais esclarecimentos adicionais acerca dos referidos fatos".

Quais as alegações do advogado do Flamengo

Sobre o artigo 243

O artigo 243 fala em "atuar, deliberadamente, de modo prejudicial à equipe que defende". Tem que ter um prejuízo, efetivamente. A pena é grave, algo descomunal. Não pode ter suposição, subjetividade. Cadê o prejuízo? O prejuízo que é trazido pelo delegado e pela procuradoria é que o Flamengo poderia ficar atrás em um critério de desempate. Que história é essa? Quem estava acima do Flamengo? Atlético-MG. O critério de desempate foi saldo de gols. De longe chegaria perto do cartão amarelo. Nunca houve no Brasileiro a necessidade de chegar ao critério por cartões. Cadê o prejuízo? Não houve o artigo 243. Não pode ser uma suposição.

Sobre o 243-A

Vamos ao 243-A. "Atuar, de forma contrária à ética desportiva, com o fim de influenciar o resultado de partida". Objetivamente, qual foi a atuação do Bruno Henrique que teria alcançado influência no resultado do jogo? Zero, nenhuma, nada. Aqui tem que fazer um exercício de vontade de condenar que não cabe na Justiça Desportiva. Não houve qualquer ação do Bruno Henrique que influenciasse.

O efeito da defesa será visto no resultado do julgamento, que sai ainda nesta quinta-feira.

Bruno Henrique corre o risco de ser suspenso por até dois anos. De todo modo, cabe recurso à decisão.