Flamengo abre precedente muito perigoso em caso Bruno Henrique, diz Alicia

A punição considerada branda a Bruno Henrique, acusado de manipulação de resultado, escancara um problema ético grave, afirmou Alicia Klein no UOL News. Para ela, a postura do Flamengo cria um precedente arriscado para o futebol brasileiro.

O atacante foi suspenso por 12 jogos e multado em R$ 60 mil pelo STJD por envolvimento em esquema de aposta para receber cartão amarelo. O Flamengo alegou não ter sido prejudicado, influenciando a pena.

É um grande dia pras bets. Quem está comemorando esse julgamento são as bets, porque você abre a porta pra jogadores poderem tomar decisões baseado se os clubes vão entender que foram prejudicados ou não [...]. O clube foi lá e abriu um precedente perigosíssimo para o esporte como um todo do qual ele pode acabar sendo vítima um dia.

O problema é a manipulação de resultado porque aí você abre esse campo subjetivo do que é um pouco menos pior ou um pouco mais aceitável. Acabou a ética no esporte. Se um jogador de futebol pode tomar um cartão de propósito, ele pode fazer qualquer coisa de propósito para beneficiar apostadores e chegar diante do STJD e dizer: 'gente, mas o clube não foi prejudicado' [...]. Então, eu acho perigosíssimo. Volto a dizer: grande dia para as bets, péssimo dia para o futebol.

Alicia Klein

