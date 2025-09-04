Topo

Esporte

OPINIÃO

Flamengo abre precedente muito perigoso em caso Bruno Henrique, diz Alicia

do UOL

Do UOL, em São Paulo

04/09/2025 19h22

A punição considerada branda a Bruno Henrique, acusado de manipulação de resultado, escancara um problema ético grave, afirmou Alicia Klein no UOL News. Para ela, a postura do Flamengo cria um precedente arriscado para o futebol brasileiro.

O atacante foi suspenso por 12 jogos e multado em R$ 60 mil pelo STJD por envolvimento em esquema de aposta para receber cartão amarelo. O Flamengo alegou não ter sido prejudicado, influenciando a pena.

É um grande dia pras bets. Quem está comemorando esse julgamento são as bets, porque você abre a porta pra jogadores poderem tomar decisões baseado se os clubes vão entender que foram prejudicados ou não [...]. O clube foi lá e abriu um precedente perigosíssimo para o esporte como um todo do qual ele pode acabar sendo vítima um dia.

Relacionadas

Flamengo diz no STJD que não teve prejuízo com amarelo de Bruno Henrique

STJD pune Bruno Henrique com 12 jogos de suspensão em caso de manipulação

Flamengo vai recorrer de punição de Bruno Henrique em caso de manipulação

O problema é a manipulação de resultado porque aí você abre esse campo subjetivo do que é um pouco menos pior ou um pouco mais aceitável. Acabou a ética no esporte. Se um jogador de futebol pode tomar um cartão de propósito, ele pode fazer qualquer coisa de propósito para beneficiar apostadores e chegar diante do STJD e dizer: 'gente, mas o clube não foi prejudicado' [...]. Então, eu acho perigosíssimo. Volto a dizer: grande dia para as bets, péssimo dia para o futebol.
Alicia Klein

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)
Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)
Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)
Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)
Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.
08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia
14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Transmissão ao vivo de Brasil x Chile pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Itália x Estônia: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelas Eliminatórias

Ucrânia x França: veja onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações do jogo pelas Eliminatórias

Coritiba x Ferroviária pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Amazonas x Remo pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Líder do grupo, Palmeiras bate Real Madrid e vai às quartas do Mundial sub-17 com 100%

Análise: Carrasca de Bia Haddad fará semifinal inesperada no US Open

Transmissão ao vivo de Uruguai x Peru pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de Argentina x Venezuela pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Bruno Henrique condenado: veja jogos que atacante deve perder e quando pode voltar ao Flamengo

Transmissão ao vivo de Colômbia x Bolívia pelas Eliminatórias: veja onde assistir