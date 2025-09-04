Fiasco ou tentativa válida? Comentaristas debatem 'novela' Marcos Leonardo

Arnaldo Ribeiro e Renan Teixeira analisaram, na Live do São Paulo, se a negociação frustrada com Marcos Leonardo de alguma forma foi uma vergonha para o torcedor.

O São Paulo esbarrou em limitações financeiras e na postura rígida do Al-Hilal (SAU), que mudou os termos do empréstimo e inviabilizou o acordo. O episódio escancarou as dificuldades do tricolor em competir com rivais internacionais e evidenciou a dependência de cenários muito específicos para trazer reforços de peso.

Arnaldo: Não seria um jogador 'para o bico' do São Paulo em condições normais

Eu acho que o Marcos Leonardo, em condições normais, não seria um jogador, como a gente falava, para o bico do São Paulo, nem nos anos primeiros dessa gestão Casares. [...] Ele não é um jogador público do São Paulo, mas se tornou por uma circunstância muito específica, por um período, talvez nunca mais seja.

Arnaldo Ribeiro

Renan: Não foi vergonha

Eu tenho várias opiniões a respeito dessa não foi uma novela porque não foi um foi uma minissérie. Foi um espacinho curtinho ali. [...] Quando você tem um jogador querendo vir jogar quando ele tem a intenção de vir jogar eu não acho eu não acho vergonha. É que o São Paulo andou conforme o tamanho da perna. Tem aquele lema do Crespo, onde as pernas não alcançam, o coração vai... Só que dessa vez não teve nem perna e nem coração, malandro. Não teve jeito. Mas assim, vergonha eu não acho, não.

Renan

