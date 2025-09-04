Topo

Fabíola: Neymar não consegue ajudar o Santos, quanto mais a seleção

04/09/2025 01h15

Neymar tem capacidade técnica de sobra para ajudar a seleção, mas ainda não resolveu os próprios problemas físicos nem para ajudar o Santos, opinou Fabíola Andrade, no Fim de Papo.

O time da Vila luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A equipe está em 16º, com 22 pontos, mesma pontuação do Vitória, que abre a zona de rebaixamento. Em 20 jogos pelo Santos na temporada, Neymar marcou seis gols e distribuiu três assistências.

O problema do Neymar é físico. Ele fez oito partidas seguidas no Santos e não consegue ajudar o time a fugir de perto da zona de rebaixamento. Esse é o cara que vai ajudar a seleção na Copa do Mundo? Hoje não. Ele não consegue ajudar o Santos, ele não vai ajudar o Brasil.
Fabíola Andrade

