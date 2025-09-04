Fabíola: Neymar não consegue ajudar o Santos, quanto mais a seleção

Neymar tem capacidade técnica de sobra para ajudar a seleção, mas ainda não resolveu os próprios problemas físicos nem para ajudar o Santos, opinou Fabíola Andrade, no Fim de Papo.

O time da Vila luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A equipe está em 16º, com 22 pontos, mesma pontuação do Vitória, que abre a zona de rebaixamento. Em 20 jogos pelo Santos na temporada, Neymar marcou seis gols e distribuiu três assistências.

O problema do Neymar é físico. Ele fez oito partidas seguidas no Santos e não consegue ajudar o time a fugir de perto da zona de rebaixamento. Esse é o cara que vai ajudar a seleção na Copa do Mundo? Hoje não. Ele não consegue ajudar o Santos, ele não vai ajudar o Brasil.

Fabíola Andrade

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao programa completo