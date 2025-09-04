Estêvão marca, Brasil joga bem e vence o Chile no Maracanã pelas Eliminatórias
O Brasil venceu o Chile nesta quinta-feira, por 3 a 0, no Maracanã, pela penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, graças aos gols de Estêvão, uma das novidades do técnico Carlo Ancelotti no time tiular e que marcou seu primeiro gol com a Amarelinha, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães.
A partida desta quinta-feira pode ter sido a última da Seleção jogando em casa antes do Mundial. A CBF já negocia alguns amistosos preparatórios para a Copa do Mundo, mas a tendência é que eles aconteçam fora do Brasil.
A Seleção volta a campo na próxima terça-feira, contra a Bolívia, às 20h30 (de Brasília), na altitude de El Alto, pela última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo.
Brasil domina no 1ºT
A Seleção Brasileira começou a partida com tudo e logo aos quatro minutos conseguiu abrir o placar com Casemiro, que completou de cabeça o cruzamento de Raphinha, mas o gol acabou sendo anulado por impedimento do volante do Manchester United.
Depois disso o Brasil continuou criando oportunidades, mas não conseguia concluir a gol com eficiência até que aos 37 minutos João Pedro acionou Douglas Santos, que serviu Raphinha. O jogador do Barcelona bateu para o gol, mas Vigoroux fez a defesa. NO rebote, porém, Estêvão, dentro da pequena área, conseguiu completar para o fundo das redes, abrindo o placar no Maracanã.
Antes do apito final, o zagueiro Maripán chegou a ser expulso pelo árbitro, que viu um pisão do jogador em Wesley. Porém, após revisão do VAR, o cartão vermelho foi anulado, sendo substituído por um cartão amarelo.
Testes de Ancelotti surtem efeito
Priorizando avaliar alguns jogadores nessas últimas rodadas das Eliminatórias, já que a vaga para a Copa do Mundo está garantida, o técnico Carlo Ancelotti mexeu no time no segundo tempo. Luiz Henrique, Lucas Paquetá, Andrey Santos, Kaio Jorge e Richarlison foram acionados e mantiveram o bom ritmo da etapa inicial.
E foi já com a equipe modificada que o Brasil ampliou o placar. Aos 26 minutos, Luiz Henrique fez boa jogada individual, levou para a linha de fundo e cruzou no segundo pau para Lucas Paquetá completar de cabeça, sem chances para o goleiro.
Pouco depois o time canarinho chegou ao terceiro gol com Bruno Guimarães, que tabelou com Luiz Henrique e aproveitou o rebote do chute do atacante, na trave, para completar para o fundo das redes e sacramentar o triunfo no Rio de Janeiro.
FICHA TÉCNICA
BRASIL 3 X 0 CHILE
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Data: 4 de setembro de 2025, quinta-feira
Horário: 21h30 (de Brasília)
Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)
VAR: Ángel Arteaga (VEN)
Gols: Estêvão, aos 37 do 1ºT, Lucas Paquetá, aos 26 do 2ºT, Bruno Guimarães, aos 30 do 2ºT (Brasil)
Cartões amarelos: Maripán (Chile); Casemiro (Brasil)
BRASIL: Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro (Andrey Santos), Bruno Guimarães e Raphinha (Richarlison); Martinelli (Lucas Paquetá), Estêvão (Luiz Henrique) e João Pedro (Kaio Jorge).
Técnico: Carlo Ancelotti.
CHILE: Vigoroux; Iván Román, Paulo Díaz e Maripán; Hormazábal, Vicente Pizarro, Loyola (Echeverría) e Suazo; Cepeda (Assadi), Aravena (Maxi Gutiérrez) e Brereton Díaz (Tapia).
Técnico: Nicolás Córdova