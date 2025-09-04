Topo

Esporte

Estêvão comemora 1º gol pela Seleção justamente no Maracanã: "Sonho de criança"

04/09/2025 23h50

Estêvão saiu de campo com um sorriso de orelha a orelha após a vitória do Brasil sobre o Chile por 3 a 0. O atacante revelado pelo Palmeiras foi quem abriu o placar, marcando seu primeiro gol pela Seleção justamente atuando no Maracanã.

Após o apito final, o garoto de apenas 18 anos, uma das apostas do técnico Carlo Ancelotti no time titular, comentou sobre o momento mágico que vem vivendo nos últimos tempos com sua transferência para o Chelsea, da Inglaterra, e o início de sua trajetória na Seleção Brasileira.

"Quero agradecer a Deus por tudo que estou vivendo. Primeiro gol na Seleção, no Maracanã, um sonho de criança. Dedico à minha família que está lá em Londres, à outra parte da minha família que ficou aqui no Brasil também. Um beijo a todos vocês", disse Estêvão ao SporTV.

Estêvão foi uma das novidades do Brasil nesta quinta-feira, contra o Chile. A falta de experiência não intimidou o garoto em campo, que fez jus à confiança depositada pelo treinador da Seleção e sinalizou ser um sério concorrente por uma vaga de titular no ataque.

"A gente sempre tenta dar o máximo para dar alegria para os torcedores. Fizemos um grande jogo, conseguimos ampliar o placar no segundo tempo, podemos melhorar muito, sabemos que podemos melhorar, mas ficou um gostinho bom, porque estamos evoluindo cada vez mais", prosseguiu Estêvão.

"Torcia muito para a Seleção Brasileira e hoje estar aqui jogando, representando a Seleção, é um sonho para mim. Seguir trabalhando cada vez mais para permanecer aqui, que é o meu sonho", completou o atacante.

