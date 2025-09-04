Topo

Espanha estreia nas Eliminatórias com vitória sobre a Bulgária

04/09/2025 19h01

Pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, a Espanha enfrentou a Bulgária nesta quinta-feira, em Sofia. O time visitante venceu o confronto de estreia por 3 a 0, com gols de Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella e Mikel Merino.

O próximo compromisso da seleção espanhola será neste domingo, às 15h45 (de Brasília), contra a Turquia. A Bulgária encara a Geórgia no mesmo dia, às 10h.

O jogo

Logo aos cinco minutos do primeiro tempo, Mikel Oyarzabal recebeu passe de Martín Zubimendi e colocou a Espanha em vantagem no marcador.

Aos 30, foi a vez de Marc Cucurella anotar o segundo. Ele aproveitou rebote na área e finalizou firme, marcando seu primeiro gol pela seleção.

O terceiro saiu aos 38 minutos. Após cobrança de escanteio de Lamine Yamal, Mikel Merino subiu mais alto e cabeceou para ampliar a vantagem espanhola.

