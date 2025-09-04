Topo

Esporte

Espanha bate a Bulgária com brilho de Yamal e Alemanha perde para Eslováquia nas Eliminatórias

Sofia

04/09/2025 17h51

Embalada pela boa atuação de Lamine Yamal, a Espanha estreou nas Eliminatórias da Europa com uma tranquila vitória de 3 a 0 sobre a Bulgária nesta quinta-feira, em jogo válido pelo Grupo E. No outro jogo da rodada, a Turquia triunfou com 3 a 2 sobre a Geórgia em duelo realizado em Tbilise.

A segunda jornada da chave acontece no domingo. Os espanhóis voltam a atuar fora de casa e visitam os rivais turcos, enquanto a Geórgia recebe a Bulgária novamente atuando em seu estádio.

Os primeiros 45 minutos do confronto entre as duas seleções teve a Espanha como protagonista durante todo o período. Com um bom toque de bola e objetividade na transição da defesa para o ataque, o time do técnico Luis de Fuente não tomou conhecimento dos anfitriões.

A Bulgária mal teve tempo para se achar em campo e logo ficou em desvantagem. Lamine Yamal entrou driblando pela direita, a zaga fez o corte e Zubimendi recuperou a jogada. Ele serviu Oyarzabal na esquerda que chutou firme e abriu o placar aos quatro minutos.

Os anfitriões não conseguiram conter o ímpeto dos espanhóis e o segundo gol saiu aos 29. Lamine Yamal cruzou na área, Gruev fez o corte, mas Cucurella acertou uma bomba no rebote para estabelecer 2 a 0.

Merino aumentou a vantagem ainda no primeiro tempo e deixou a situação ainda mais favorável para a Espanha. No escanteio da direita cobrado por Yamal, o volante fechou no primeiro pau e fez o terceiro gol de sua equipe na partida.

Na etapa final, com a estratégia de administrar o placar, a Espanha controlou o jogo, soube esfriar a reação do adversário e cumpriu o objetivo de conquistar os três pontos fora de casa.

ALEMANHA ESTREIA COM DERROTA

Já pelo Grupo A, a Alemanha foi surpreendida pela Eslováquia no estádio Nacional da Bratislava e amargou um revés de 2 a 0, na estreia das equipes nas Eliminatórias da Europa. Completando a rodada, a Irlanda do Norte visitou Luxemburgo e superou os mandantes por 3 a 1.

O time da casa movimentou o marcador no fim da etapa inicial. O lateral-esquerdo Hancko teve espaço dentro da área e arriscou a finalização para fazer 1 a 0, aos 41 minutos.

Eslováquia voltou mais focada na partida, fez uma pressão no começo do segundo tempo e balançou a rede mais uma vez aos nove minutos. O atacante Strelec demonstrou oportunismo no lance e marcou o segundo da sua equipe.

As duas seleções voltam a jogar pelo torneio neste domingo. Em busca da reabilitação, a equipe do técnico Julian Nagelsmann recebe a Irlanda do Norte, enquanto a Eslováquia busca mais três pontos em visita a Luxemburgo.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Flamengo vai recorrer de punição de Bruno Henrique em caso de manipulação

Jogo da seleção brasileira vai passar na GE TV? Saiba como assistir ao vivo

Bruno Henrique é condenado no STJD e pega 12 jogos de suspensão

Transmissão de Palmeiras x Realidade Jovem no Paulistão Feminino: assista aqui

Onde vai passar Uruguai x Peru pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo

Bruno Henrique é condenado em escândalo de apostas a 12 jogos e multa de R$ 60 mil

Neymar vai a campo, e Santos treina em dois períodos em meio à data Fifa

Bruno Henrique é suspenso por 12 partidas por fraude para beneficiar apostadores

Rigoni faz exames e deve ter primeiro contato com Crespo nesta sexta-feira

Espanha bate a Bulgária com brilho de Yamal e Alemanha perde para Eslováquia nas Eliminatórias

Depay dá assistência, mas Holanda cede empate à Polônia e perde os 100% nas Eliminatórias