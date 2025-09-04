Topo

Ancelotti escala seleção com João Pedro no comando de ataque contra o Chile

Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira - RAFAEL RIBEIRO/CBF
04/09/2025 20h41

A seleção brasileira está escalada para enfrentar o Chile na noite desta quinta-feira, às 21h30, no Maracanã. O técnico Carlo Ancelotti repete o esquema com quatro atacantes que escalou na vitória contra o Paraguai.

O Brasil vai a campo com: Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Martinelli, Raphinha, Estêvão e João Pedro.

Nas duas primeiras partidas de Ancelotti, Richarlison e Matheus Cunha foram os escolhidos para a posição de centroavante. João Pedro, em boa fase no Chelsea, ganha chance hoje.

A seleção está na terceira colocação das Eliminatórias, já classificada para a Copa do Mundo. Foram 25 pontos ganhos em 16 jogos, mesma campanha do Equador, que fica na segunda colocação pelo saldo de gols, três a mais.

