Escalação do Brasil: Ancelotti aposta em Estêvão e João Pedro contra o Chile
A escalação do Brasil está definida para o duelo com o Chile, nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.
A escalação do Brasil completa conta com Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Raphinha; Martinelli, Estêvão e João Pedro.
Para os dois últimos compromissos das Eliminatórias, o técnico Carlo Ancelotti não conta com Vinícius Júnior, que, suspenso, não poderia enfrentar o Chile e viajaria somente para jogar contra a Bolívia, um duelo em que já não há mais nada em jogo para o Brasil.
Neymar é outra ausência de peso na lista de convocados para essa Data Fifa de setembro. Ancelotti preferiu deixá-lo de fora da convocação após o jogador ter sofrido um edema no adutor. Em entrevista recente, porém, o camisa 10 do Santos garantiu que a escolha do treinador da Seleção foi uma "opção técnica", uma vez que ele esteve em campo contra o Fluminense dias depois da convocação.
Raphinha será o camisa 10 da Seleção Brasileira na ausência de Neymar. Já a camisa 7, de Vinícius Júnior, será vestida por João Pedro, do Chelsea.
Já classificado para o Mundial de 2026, que será disputado no Canadá, EUA e México, o Brasil atualmente figura na terceira colocação das Eliminatórias, com 25 pontos, atrás de Equador, em segundo, com os mesmos 25 tentos, e Argentina, líder, com 35.
A Seleção Brasileira encerrará sua campanha nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo na próxima terça-feira, contra a Bolívia, em El Alto, às 20h30 (de Brasília).
Confira a abaixo a numeração completa da Seleção Brasileira:
1- Alisson
2- Wesley
3- Gabriel Magalhães
4- Marquinhos
5- Casemiro
6- Douglas Santos
7- João Pedro
8- Bruno Guimarães
9- Richarlison
10- Raphinha
11- Lucas Paquetá
12- Bento
13- Vitinho
14- Fabrício Bruno
15- Alexsandro
16- Caio Henrique
17- Kaio Jorge
18- Andrey Santos
19- Luiz Henrique
20- Estêvão
21- Samuel Lino
22- Gabriel Martinelli
23- Hugo Souza