Entenda como deficiência de ferro pode impactar rendimento de Charles pelo Corinthians

O volante Charles, do Corinthians, foi diagnosticado com uma deficiência de ferro no corpo e está passando por um acompanhamento médico para identificar a causa. Na última quarta-feira, a esposa do jogador revelou que ele estava realizando exames no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

A Gazeta Esportiva entrevistou Carol Quadros, nutricionista esportiva do Inter de Minas, que possui o certificado de clube formador da CBF, para entender o quadro. Ela explicou o problema e indicou possíveis causas para a falta de ferro em atletas de alto rendimento.

"Um dos principais mecanismos que pode levar à deficiência de ferro em atletas está relacionado ao aumento da demanda de ferro e o bloqueio da absorção de ferro. No caso do aumento da demanda, esse atletas têm uma necessidade maior de ferro justamente porque trabalham com aumento de massa muscular, o que exige um maior volume sanguíneo. Já o bloqueio da absorção de ferro está relacionado aos processos inflamatórios originados após as atividades físicas de alto impacto, com explosões de hepcidina, que é um hormônio que regula a absorção de ferro, e pode ser desencadeada pelo exercício intenso. Isso acaba diminuindo a absorção de ferro", detalhou.

Como tratar?

Carol também apontou possíveis estratégias de tratamento contra a deficiência de ferro. No caso de Charles, depois de ser diagnosticado com o problema em exames periódicos feitos pelo clube, o jogador recebeu do chefe do Departamento Médico, Dr. André Jorge, a sugestão do uso de suplementação. O nível da ferritina, proteína responsável por armazenar o ferro no corpo, até melhorou, mas não atingiu o patamar esperado.

Com isso, o médico recomendou a realização de novos exames para analisar mais a fundo o caso.

"Quando essa deficiência é detectada, temos a opção de três estratégias. A primeira é sempre um ajuste alimentar, observar a quantidade de alimentos ingeridos que contém o ferro heme, que é o ferro mais facilmente absorvido pelo intestino, e aumentar a ingestão desses alimentos. A gente opta por um tratamento conservador, com ajuste alimentar, aumentando a quantidade de proteína e de alimentos ricos em ferro de origem animal. A segunda estratégia é a suplementação oral, feita pelo médico. Ela ocorre para ajustar esse ferro nos pacientes, nos atletas em questão, quando apenas o ajuste alimentar não surtiu efeito. Por fim tem a terceira estratégia, que são as injeções intravenosas. É uma suplementação de ferro injetada direto na veia, feita pela equipe médica", explicou.

Possíveis sintomas

Durante a conversa, a nutricionista informou os possíveis sintomas da deficiência de ferro no corpo, não apenas em atletas. São eles:

Cansaço (fadiga)

Falta de energia

Dor nos membros inferiores

Falta de ar

Tontura

Má recuperação dos exercícios

Redução de performance

Impacto no rendimento

Carol ainda explicou como o problema pode impactar no rendimento de Charles. "Isso impacta no rendimento do atleta de maneira absurda. O ferro é um mineral importante para os atletas, é essencial para a produção de hemoglobina. Acaba tendo uma característica de transporte de oxigênio dos pulmões para os músculos. Esse transporte é prejudicado, ocorrendo a baixa produção de energia e uma redução na função cognitiva".

De acordo com a especialista, a deficiência de ferro em atletas de alto rendimento é mais comum do que se imagina. "Infelizmente, é comum. Os atletas correm risco de maior deficiência de ferro em comparação com a população geral, especialmente no caso das mulheres, que têm a questão do sangramento menstrual mensal. Os atletas chegam a ter até 35% mais chances de desenvolver esse problema do que o restante da população".

Charles segue à disposição

Apesar do diagnóstico, a Gazeta Esportiva apurou que Charles se encontra bem fisicamente. O volante está treinando normalmente e, inclusive, foi campo na reapresentação do elenco, nesta última quarta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava.

Charles treinou sem qualquer restrição com o elenco do Corinthians na última quarta-feira

Ele, portanto, segue à disposição do técnico Dorival Júnior para os jogos do Timão.

Números de Charles

Contratado pelo Corinthians no ano passado, Charles soma 53 partidas realizadas pela equipe alvinegra. Neste período, o atleta de 29 anos marcou um gol e concedeu uma assistência. Nesta temporada, foram 29 aparições em campo, 13 como titular.

O jogador atuou de maneira improvisada no último compromisso do Timão. Diante da ausência de Matheuzinho, o volante foi deslocado para a lateral-direita no clássico contra o Palmeiras, no último domingo, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. Ele acabou cometendo um pênalti no empate de 1 a 1.

