Emiliano Rigoni será útil ao elenco do São Paulo neste 2º semestre? Vote!

04/09/2025 07h00

Emiliano Rigoni foi anunciado como novo reforço do São Paulo na última terça-feira. O atacante argentino viverá sua segunda passagem pelo clube, novamente sob o comando de Hernán Crespo, para reforçar o sistema ofensivo, tão castigado por lesões nesta temporada.

Rigoni deixou o São Paulo em 2022 para se transferir ao Austin FC, dos EUA. Depois, vestiu a camisa do León, do México, equipe de James Rodríguez, outro ex-São Paulo.

Mas, afinal, Rigoni ainda pode ser útil e jogar em alto nível com a camisa do São Paulo ou será apenas uma contratação para compor elenco?

