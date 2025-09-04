Topo

Esporte

Em ano irregular pelo Palmeiras, Raphael Veiga não completa 90 minutos em um jogo há mais de cinco meses

04/09/2025 06h00

Um dos principais jogadores do Palmeiras nos últimos anos, Raphael Veiga vive um 2025 irregular pelo Verdão. Entre lesões e o banco de reservas, o meia não atua por 90 minutos em uma partida desde o final do Campeonato Paulista.

A última vez que Raphael Veiga completou uma partida inteira foi no dia 16 de março, pela partida de ida da final do Paulistão, no Allianz Parque. Na ocasião, o Palmeiras perdeu para o Corinthians por 1 a 0.

Desde então, o jogador entrou em campo apenas 20 vezes, sendo titular em oito oportunidades, e não completou 90 minutos em nenhum desses jogos. Nesse período, ainda marcou somente um gol e deu uma assistência.

Ao todo, Raphael Veiga disputou 33 partidas na temporada, com três bolas na rede e oito passes para gol.

Dores no púbis

Sem entrar em campo desde o dia 6 de agosto, Raphael Veiga desfalcou o Palmeiras nos últimos seis jogos por conta de dores na região do púbis. No último domingo, após o empate diante do Corinthians em 1 a 1, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, o treinador Abel Ferreira falou sobre a situação do meia.

"Já falei várias vezes, ele é fundamental, mas o futebol brasileiro não dá tréguas, nos últimos anos ele teve um rendimento absurdo, mas são muitos jogos seguidos, jogou com dores e teve que parar. Não estava sendo bom para ele nem para o clube. Não tem um prazo de retorno, mas gosto muito dele e os torcedores também", disse Abel Ferreira em entrevista coletiva.

Com a pausa para a data-Fifa, o elenco do Palmeiras ganhou três dias de folga e se reapresenta nesta quinta-feira. Mesmo assim, Veiga esteve presente na Academia de Futebol na segunda e na terça para tratar da lesão no púbis.

Calendário do Palmeiras

  • Palmeiras x Internacional (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

  • Data e horário: 13/09 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

  • Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

  • River Plate x Palmeiras (jogo de ida das quartas de final da Libertadores)

  • Data e horário: 17 de setembro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

  • Local: Monumental de Nuñez, em Buenos Aires (Argentina)

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Treinador aposta em força de Makhachev como chave para sucesso no meio-médio

Com 15 dias de pausa, São Paulo terá só um jogo antes de decisão na Libertadores

Em ano irregular pelo Palmeiras, Raphael Veiga não completa 90 minutos em um jogo há mais de cinco meses

Veja cinco quesitos que o Corinthians precisa trabalhar durante a data Fifa

STJD: Bruno Henrique tem carreira em xeque e luta contra peso de mensagens

Quem larga na frente para mostrar serviço a Ancelotti na seleção

São Paulo vai se reunir com Crespo para decidir se segue busca por camisa 9

Felipe Anderson cresce no Palmeiras com resiliência em meio a prisão do pai

Processo de feridos em Brasil x Argentina vira jogo de empurra CBF x RJ

Corinthians e Chargers se aproximam, mas Taylor Swift é fator pró-Chiefs

Palmeiras x Realidade Jovem: horário e onde assistir ao jogo do Paulistão Feminino