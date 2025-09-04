Em ano irregular pelo Palmeiras, Raphael Veiga não completa 90 minutos em um jogo há mais de cinco meses
Um dos principais jogadores do Palmeiras nos últimos anos, Raphael Veiga vive um 2025 irregular pelo Verdão. Entre lesões e o banco de reservas, o meia não atua por 90 minutos em uma partida desde o final do Campeonato Paulista.
A última vez que Raphael Veiga completou uma partida inteira foi no dia 16 de março, pela partida de ida da final do Paulistão, no Allianz Parque. Na ocasião, o Palmeiras perdeu para o Corinthians por 1 a 0.
Desde então, o jogador entrou em campo apenas 20 vezes, sendo titular em oito oportunidades, e não completou 90 minutos em nenhum desses jogos. Nesse período, ainda marcou somente um gol e deu uma assistência.
Ao todo, Raphael Veiga disputou 33 partidas na temporada, com três bolas na rede e oito passes para gol.
Dores no púbis
Sem entrar em campo desde o dia 6 de agosto, Raphael Veiga desfalcou o Palmeiras nos últimos seis jogos por conta de dores na região do púbis. No último domingo, após o empate diante do Corinthians em 1 a 1, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, o treinador Abel Ferreira falou sobre a situação do meia.
"Já falei várias vezes, ele é fundamental, mas o futebol brasileiro não dá tréguas, nos últimos anos ele teve um rendimento absurdo, mas são muitos jogos seguidos, jogou com dores e teve que parar. Não estava sendo bom para ele nem para o clube. Não tem um prazo de retorno, mas gosto muito dele e os torcedores também", disse Abel Ferreira em entrevista coletiva.
Com a pausa para a data-Fifa, o elenco do Palmeiras ganhou três dias de folga e se reapresenta nesta quinta-feira. Mesmo assim, Veiga esteve presente na Academia de Futebol na segunda e na terça para tratar da lesão no púbis.
Calendário do Palmeiras
- Palmeiras x Internacional (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)
- Data e horário: 13/09 (sábado), às 18h30 (de Brasília)
- Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
- River Plate x Palmeiras (jogo de ida das quartas de final da Libertadores)
- Data e horário: 17 de setembro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Local: Monumental de Nuñez, em Buenos Aires (Argentina)