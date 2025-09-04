Dupla da base do Fluminense celebra oportunidade de treino com a Seleção principal

O sonho de vestir a camisa da Seleção Brasileira ganhou um primeiro sabor para dois jovens do Fluminense. O lateral esquerdo Léo Jance e o volante Dohmann, ambos do sub-20, foram convidados pela CBF para participar do treino que abriu a preparação da equipe principal para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O encontro aconteceu na última segunda-feira (1), na Granja Comary, em Teresópolis.

A notícia chegou de forma inesperada. Jance, natural de São José do Rio Preto, descobriu a convocação logo após um treino em Xerém. "Na hora, confesso que não acreditei. Só quando cheguei lá e vi aqueles jogadores que assisto jogando Champions League e Premier League é que a ficha caiu. Foi uma sensação incrível, ainda mais pela recepção do Ancelotti, que me chamou pelo nome e foi muito atencioso", disse o lateral, que estreou entre os profissionais do Flu nesta temporada.

Já Dohmann, cria de Petrópolis e formado em Xerém desde os dez anos, contou que recebeu a notícia em um jantar com os pais. "A emoção foi grande. É uma oportunidade rara estar perto dos melhores do nosso país, pessoas que já conquistaram tudo o que a gente sonha. Ainda não é da forma que queremos, porque o objetivo é ser convocado oficialmente, mas é uma experiência inesquecível."

Os dois reforçam que a chance serviu como motivação para seguir evoluindo no dia a dia. Amigos desde as primeiras convocações para seleções de base, aos 15 anos, eles também compartilharam a emoção de viver o momento juntos. "É algo que me inspira ainda mais para treinar e buscar o meu espaço. Dedico especialmente à minha filha Antonella, que é a minha maior força", completou Jance.

De volta à rotina em Xerém após o treino especial, Dohmann contou que já precisou responder a várias perguntas dos colegas sobre como foi dividir o campo com jogadores que brilham na Europa. "É para isso que trabalhamos: viver essas experiências e estar pronto quando a oportunidade aparecer", concluiu.

Enquanto os Moleques de Xerém voltam ao cotidiano tricolor, a Seleção Brasileira foca nas Eliminatórias. O time de Carlo Ancelotti enfrenta o Chile nesta quinta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 17ª rodada. O Brasil já está classificado para a Copa de 2026 e ocupa a terceira posição na tabela.