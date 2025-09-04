Topo

Douglas Santos exalta origem nordestina ao voltar a ser lembrado para seleção brasileira

04/09/2025 12h10

Após anos de ausência, Douglas Santos voltou a ser chamado para defender a seleção brasileira, agora sob comando do técnico Carlo Ancelotti. Natural de João Pessoa, na Paraíba, o lateral-esquerdo aproveitou a ocasião para exaltar as suas raízes nordestinas e a força da região no cenário do futebol brasileiro.

Palco do confronto com os chilenos, o Maracanã registrou a identificação que o lateral-esquerdo tem com as suas raízes em um momento emblemático para o time nacional. Na conquista do ouro nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, ele deu o seu recado na solenidade de entrega da medalha.

"Eu pude ter a oportunidade de levantar a bandeira realmente na conquista das Olimpíadas. Na hora de todo mundo tirar a grande foto eu pude estender a bandeira da Paraíba. Foi ali que fui reconhecido verdadeiramente como um nordestino e a minha João Pessoa foi reconhecida perante o mundo todo", disse o jogador em entrevista ao site da CBF.

Douglas Santos vê o Nordeste bem representado no futebol atual. "Não só eu, mas como outros jogadores, como Matheus Cunha (também nascido em João Pessoa), que infelizmente se machucou, mas está vindo mais vezes e está levando a nossa bandeira".

Nesta lista organizada por Ancelotti, o futebol nordestino se fez presente também de outra forma. O meio-campista Jean Lucas, calouro em convocações, foi lembrado por suas boas atuações com a camisa do Bahia.

Liderado pelo técnico Rogério Ceni, a equipe de Salvador vem fazendo um bom papel no Campeonato Brasileiro e ocupa a quarta colocação na classificação atrás apenas do líder Flamengo, do Cruzeiro e do Palmeiras, equipes da região Sudeste.

