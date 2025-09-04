Dorival faz ajustes ofensivos no Corinthians visando jogo decisivo da Copa do Brasil

Nesta quinta-feira, o elenco do Corinthians realizou o segundo treino deste período de data Fifa e deu sequência à preparação para o jogo decisivo contra o Athletico-PR, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O técnico Dorival Júnior comandou atividades voltadas ao ataque no CT Dr. Joaquim Grava.

Como foi o treino?

Os atletas abriram o dia com um trabalho de força na academia. Em seguida, houve uma atividade de troca de passes e outra de finalizações em gols pequenos.

A comissão de Dorival também dirigiu um exercício de transição com finalizações e um jogo em campo reduzido com superioridade numérica ofensiva, promovendo ajustes na equipe. Por fim, houve um complemento de construção de ataque com chutes a gol.

Vale dizer que os convocados Hugo Souza, Félix Torres, José Martínez, Romero e Memphis Depay não participaram, pois estão à serviço de suas respectivas seleções.

Retornos e desfalques

Dorival espera contar com retornos importantes no duelo diante do Furacão. O atacante Yuri Alberto, que estava em recuperação de uma cirurgia de hérnia inguinal, voltou a treinar normalmente e deve ficar à disposição.

Além dele, o lateral direito Matheuzinho, que ficou de fora do Derby por uma sobrecarga na coxa direita, também irá reforçar a equipe.

Em contrapartida, Dorival deve ter uma baixa no meio-campo. O volante Raniele sofreu uma lesão muscular na coxa no Derby e, provavelmente, não ficará apto a entrar em campo diante do Furacão. André Carrillo, que se recupera de uma cirurgia no tornozelo, segue entregue ao DM e é desfalque certo.

Próximo jogo do Corinthians

Dorival tem mais cinco sessões de treinamento até a partida decisiva contra o Athletico-PR. O elenco volta aos trabalhos nesta sexta-feira pela manhã para dar sequência à preparação.

O duelo está agendado para a próxima quarta-feira, dia 10, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Situação do confronto

Com a vitória de 1 a 0 no jogo de ida, em Curitiba, o Timão só precisa de um empate para avançar às semifinais da Copa do Brasil. Em caso de derrota por um gol de diferença, o duelo irá para os pênaltis. Já um revés por dois ou mais gols elimina os paulistas.

O vencedor do confronto irá enfrentar na próxima fase o vencedor do embate entre Cruzeiro e Atlético-MG. A Raposa levou a melhor na ida e decide o clássico em casa, no Mineirão.