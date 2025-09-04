Camisa 9 livre no mercado é solução para o São Paulo? Colunistas divergem

O experiente centroavante Diego Costa é uma boa opção de camisa 9 para o São Paulo após o fim da janela de transferências?

No UOL News Esporte, os comentaristas Walter Casagrande e Arnaldo Ribeiro debateram a necessidade do Tricolor em contar com um atacante de área e discordaram sobre o goleador de 36 anos.

Casão: Diego Costa está livre e tem perfil de Libertadores

Eu vou sugerir um centroavante livre no mercado que eu tenho certeza que não ganharia muito porque ele tá sem clube e não joga há um tempinho: Diego Costa.

O Diego Costa tá livre no mercado e não tem motivo algum pra pedir nem perto do que o Memphis ganha. Eu acho que ele aceitaria um contrato razoável, até porque ele tá afim de jogar. O Diego Costa é um centroavante de área, brigador, um cara que luta, que não tem problemas de condição física e tá no mercado.

Na Libertadores, é um cara importante dentro da área, um cara que briga, que chega junto, cabeceador, um cara que faz o pivô. Pode ser que seja legal.

Casagrande

Arnaldo: Diego Costa não dá

O Diego Costa não joga desde dezembro — não dá. Daqui a 15 dias ele precisa estar pronto para ajudar, como o Rigoni, que estava no México e vai estar em Quito [contra a LDU]. Essa é a dificuldade do jogador que não estava em atividade há algum tempo.

E tem a questão da característica: o Crespo gostaria de um centroavante mais móvel. De centroavante de área ele tem o Dineno, bem ou mal. Ele gostaria de um atacante mais pra André Silva do que pra Calleri, os dois ausentes. Mas é muito difícil conseguir e eu vislumbro que ele vai tentar com os que ele tem já à disposição, alguma alternativa para suprir a ausência do André Silva, em Quito. Arnaldo Ribeiro

