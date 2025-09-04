Desfalque do Palmeiras, Raphael Veiga inicia transição física e se aproxima de retorno

Raphael Veiga foi a grande novidade na reapresentação do Palmeiras, nesta quinta-feira, na Academia de Futebol. Desfalque nos últimos seis jogos, o meia iniciou o processo de transição física e se aproxima de um retorno aos gramados.

Por conta de dores no púbis, Raphael Veiga não entra em campo desde o dia 6 de agosto, na derrota contra o Corinthians, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, por 2 a 0, no Allianz Parque.

Desde então, o jogador ficou de fora dos últimos seis jogos do Palmeiras.

Nesta quinta-feira, Raphael Veiga iniciou o processo de transição física e trabalhou à parte sob supervisão de membros do Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras. Agora, o meia espera se recuperar a tempo do próximo compromisso do Verdão, no dia 13 de setembro.

Ano irregular

Em 2025, Raphael Veiga vive uma temporada irregular com a camisa do Palmeiras. Entre lesões e o banco de reservas, o meia não atua por 90 minutos em uma partida desde o dia 16 de março, pela partida de ida da final do Paulistão, no Allianz Parque, contra o Corinthians.

Desde então, Veiga entrou em campo apenas 20 vezes, sendo titular em oito oportunidades, marcou somente um gol e deu uma assistência. Ao todo, foram 33 jogos na temporada, com três bolas na rede e oito passes para gol.

Calendário do Palmeiras

Palmeiras x Internacional (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(23ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 13/09 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)