Dentro de casa, Palmeiras tem o oitavo pior ataque do Campeonato Brasileiro

Com a pausa para a data-Fifa, o Palmeiras pode usar o período para concertar um dos problemas da equipe no Campeonato Brasileiro. Apesar da briga pelo título, o Verdão tem o oitavo pior ataque da competição jogando dentro de casa.

Em dez jogos disputados como mandante (oito no Allianz Parque e dois na Arena Barueri), a equipe do técnico Abel Ferreira marcou 13 gols. Apenas Vasco (12), Fluminense (12), Atlético-MG (11), Ceará (10), Santos (10), Grêmio (9) e Sport (8) tem um ataque pior dentro de casa no Campeonato Brasileiro.

Entre as equipes na parte de cima da tabela, somente o Tricolor Carioca tem menos gols marcados como mandante do que o Palmeiras.

Dentro de casa, o Verdão tem a 6ª melhor campanha do Campeonato Brasileiro, com 20 pontos conquistados. Foram seis vitórias, dois empates e duas derrotas.

Melhor visitante

Em compensação, o Palmeiras é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos somados em dez rodadas, com sete vitórias, dois empates e uma derrota. Além disso, a equipe de Abel Ferreira tem o melhor ataque da competição longe de casa, com 15 gols marcados.

O Verdão ocupa a 3ª colocação do Brasileirão, com 43 pontos, quatro atrás do líder Flamengo. O clube paulista ainda tem 20 jogos, dois a menos que o Cruzeiro e um a menos que o Rubro-Negro.

Sequência dentro de casa

Nas próximas duas rodadas do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras terá a chance de melhorar seus números dentro de casa. No dia 13 de setembro, sábadp, às 18h30 (de Brasília), o Alviverde recebe o Internacional, pela 23ª rodada, no Allianz Parque.

Em seguida, encara o Fortaleza no dia 20, sábado, às 21 horas, pela 24ª rodada, novamente no Allianz Parque.

Entre esses confronto, o Palmeiras tem compromisso pelas quartas de final da Copa Libertadores, contra o River Plate, Argentina.