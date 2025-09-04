De olho em decisão, São Paulo avança em longa preparação para pegar o Botafogo

Nesta quinta-feira, no SuperCT, o São Paulo avançou em sua preparação para o duelo contra o Botafogo, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam no domingo (14/09), às 17h30 (de Brasília), no Morumbis.

O grupo de atletas iniciou o dia com musculação na parte interna das instalações e aquecimento no gramado. Na sequência, sob o comando de Hernán Crespo, realizou exercícios com bola. Assim como na última quarta, Marcos Antônio e Oscar foram ao gramado para atividades com a fisioterapia.

Enquanto o calendário do futebol brasileiro foi paralisado para os últimos compromissos da Seleção nas Eliminatórias, Crespo terá a missão de deixar o elenco "na ponta dos cascos" para os grandes desafios que virão pela frente.

No dia 14 de setembro, o Tricolor recebe o Botafogo, no Morumbis, pelo Brasileirão. Já no dia 18 será a vez de entrar em campo fora de casa para o primeiro jogo da série que vale vaga na semifinal do torneio continental.

A "intertemporada" cairá como uma luva, já que o São Paulo lida com uma série de desfalques e busca recuperar alguns dos jogadores mais importantes, sobretudo para as quartas de final da Copa Libertadores.

No momento, o Tricolor não pode contar com nove atletas: Luiz Gustavo (embolia pulmonar), Calleri (ruptura do ligamento cruzado anterior), Lucas (artroscopia no joelho direito), André Silva (lesão no joelho), Marcos Antônio (lesão muscular), Oscar (lesão nas costas), Wendell (lesão muscular), Arboleda (lesão muscular) e Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior).