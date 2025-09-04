Cuiabano se reapresenta ao Botafogo três dias após saída: "Falei que era um até logo"

Três dias depois de ser anunciado como reforço do Nottingham Forest, o lateral esquerdo Cuiabano voltou ao Botafogo. O jogador se reapresentou nesta quinta-feira, no Espaço Lonier, junto aos compnaheiros em meio à data Fifa, e brincou com o retorno inesperado.

"Falei que era um até logo. Estou muito feliz de estar retornando à minha casa, tenho coisas ainda para conquistar aqui. Pretendo ganhar título esse ano. Retornar e vestir a camisa 6, que já foi do Nilton Santos, significa muito para mim e para o clube. É um orgulho enorme representar um dos maiores laterais do mundo", afirmou às redes sociais do Botafogo.

O acerto para a permanência ocorreu no fechamento da janela de transferências. Embora tenha sido vendido ao Nottingham Forest até 2029, Cuiabano foi cedido de volta ao Glorioso por empréstimo até o fim de 2025. O clube inglês não contava com o jogador de imediato e aceitou a proposta do Botafogo, que tinha pressa em repor a lateral diante das dores musculares de Alex Telles.

Cuiabano soma 60 jogos pelo Botafogo, com sete gols e sete assistências, e esteve presente nas campanhas vitoriosas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores em 2024. Agora, retorna para ser peça importante na rotação de Davide Ancelotti.

Situação do Botafogo

A reapresentação do lateral aconteceu em meio ao retorno do elenco alvinegro aos treinos após a pausa da data Fifa. O Botafogo já iniciou a preparação para o clássico contra o Vasco, válido pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. A partida será disputada na próxima quinta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos. O duelo de ida terminou empatado em 1 a 1, em São Januário.