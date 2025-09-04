Coritiba x Ferroviária pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações
Nesta sexta-feira, Coritiba e Ferroviária se enfrentam em duelo válido pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 21h30 (de Brasília), no Couto Pereira.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.
Onde assistir Coritiba x Ferroviária ao vivo?
A partida terá transmissão ao vivo do Disney+.
Como o Coritiba chega para o confronto
Os donos da casa buscam a recuperação após duas rodadas sem vitória. Um triunfo faz o Coritiba reassumir a liderança da Segundona. Na última rodada, o time perdeu para o Operário por 1 a 0 e permaneceu na vice-liderança, atrás apenas do Goiás.
Como a Ferroviária chega para o confronto
Do outro lado, a Ferroviária vem de sete jogos sem perder na Série B e ocupa a 13ª posição. Os paulistas se afastaram da zona de rebaixamento e sonham em entrar na briga pelo acesso. Na última rodada, o time empatou por 2 a 2 com o Cuiabá, jogando em casa.
Histórico de confrontos
A única vez que as equipes se enfrentaram foi pelo primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, a Ferroviária venceu o Coritiba por 2 a 1, de virada.
Estatísticas
Coritiba no campeonato
- 2ª posição
- 12 vitórias, 7 empates e 5 derrotas
- 24 gols marcados
- 16 gols sofridos
Ferroviária no campeonato
- 13ª posição
- 7 vitórias, 10 empates e 7 derrotas
- 27 gols marcados
- 26 gols sofridos
Prováveis escalações
Coritiba: Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Thiago Cóser e João Almeida; Machado, Walisson (Vini Paulista) e Josué; Clayson, Gustavo Coutinho (Dellatorre) e Lucas Ronier.
Técnico: Mozart Santos
Ferroviária: Denis Jr.; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, João Ramos (Maycon) e Edson; Ricardinho, Alencar e Ian Lucas; Fabrício Daniel, Carlão e Juninho.
Técnico: Vinícius Bergantin
Arbitragem
- Árbitro: Bruno Arleu de Araujo
- Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Carlos Henrique Alves de Lima Filho
- VAR: Emerson de Almeida Ferreira
Ficha técnica
Jogo: Coritiba x Ferroviária
Campeonato: 25ª rodada da Série B do Brasileiro
Data: 05 de setembro de 2025, sexta-feira
Horário: 21h30 (de Brasília)
Local: Couto Pereira, em Coritiba
Onde assistir: Disney+