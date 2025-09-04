Coritiba x Ferroviária pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Nesta sexta-feira, Coritiba e Ferroviária se enfrentam em duelo válido pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 21h30 (de Brasília), no Couto Pereira.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.

??? RELACIONADOS! Saiu a lista com os atletas ???????????? para o jogo contra a Ferroviária, nesta sexta-feira, no Couto Pereira. ?? #CFCxAFE #CoxaNoBrasileiro pic.twitter.com/oRY74S3JOv ? Coritiba (@Coritiba) September 4, 2025

Onde assistir Coritiba x Ferroviária ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo do Disney+.

Como o Coritiba chega para o confronto

Os donos da casa buscam a recuperação após duas rodadas sem vitória. Um triunfo faz o Coritiba reassumir a liderança da Segundona. Na última rodada, o time perdeu para o Operário por 1 a 0 e permaneceu na vice-liderança, atrás apenas do Goiás.

Como a Ferroviária chega para o confronto

Do outro lado, a Ferroviária vem de sete jogos sem perder na Série B e ocupa a 13ª posição. Os paulistas se afastaram da zona de rebaixamento e sonham em entrar na briga pelo acesso. Na última rodada, o time empatou por 2 a 2 com o Cuiabá, jogando em casa.

Histórico de confrontos

A única vez que as equipes se enfrentaram foi pelo primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, a Ferroviária venceu o Coritiba por 2 a 1, de virada.

Estatísticas

Coritiba no campeonato

2ª posição

12 vitórias, 7 empates e 5 derrotas

24 gols marcados

16 gols sofridos

Ferroviária no campeonato

13ª posição

7 vitórias, 10 empates e 7 derrotas

27 gols marcados

26 gols sofridos

Prováveis escalações

Coritiba: Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Thiago Cóser e João Almeida; Machado, Walisson (Vini Paulista) e Josué; Clayson, Gustavo Coutinho (Dellatorre) e Lucas Ronier.



Técnico: Mozart Santos

Ferroviária: Denis Jr.; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, João Ramos (Maycon) e Edson; Ricardinho, Alencar e Ian Lucas; Fabrício Daniel, Carlão e Juninho.



Técnico: Vinícius Bergantin

Arbitragem

Árbitro : Bruno Arleu de Araujo

: Bruno Arleu de Araujo Assistentes : Luiz Claudio Regazone e Carlos Henrique Alves de Lima Filho

: Luiz Claudio Regazone e Carlos Henrique Alves de Lima Filho VAR: Emerson de Almeida Ferreira

Ficha técnica

Jogo: Coritiba x Ferroviária



Campeonato: 25ª rodada da Série B do Brasileiro



Data: 05 de setembro de 2025, sexta-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Local: Couto Pereira, em Coritiba



Onde assistir: Disney+