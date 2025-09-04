Corinthians vence ação contra ex-parceira e se livra de prejuízo milionário

O Corinthians conseguiu uma importante vitória na Justiça nesta última quarta-feira. A diretoria jurídica do clube, agora chefiada por Pedro Soares, com auxílio do escritório do advogado Dr. Ricardo Bianchini, venceu a ação contra a SPR Sports, empresa que era responsável pela franquia de lojas Poderoso Timão, e se livrou de um enorme prejuízo financeiro.

Cinco desembargadores foram responsáveis por decidir o caso, que se arrastava desde 2022. O Corinthians perdia o processo por 2 a 1, mas os últimos dois votos foram declarados nesta quarta, revertendo a situação e dando a vitória ao clube, por 3 a 2.

O desfecho positivo foi motivo de comemoração dos dirigentes alvinegros. Com a vitória, o clube rescinde o contrato com a SPR sem nenhum custo. A multa, já contando impostos, estava na casa dos R$ 20 milhões.

Entenda o caso

A SPR detinha um contrato de exclusividade com o Corinthians para vender todos os produtos têxtil não fabricados pela Nike. O acordo estava vigente desde 2008.

O Timão, contudo, não estava satisfeito com o trabalho da empresa. O clube alegou que a SPR estava burlando selos que identificam um produto como original, comercializando itens por fora das lojas oficiais. Isso acabou resultando no não pagamento de royalties para o Corinthians.

Além disso, a SPR está em recuperação judicial, obrigando muitas lojas a serem fechadas. A empresa também teria falhado na entrega de materiais.

O clube alvinegro tentou rescindir amigavelmente este contrato de exclusividade, mas não teve sucesso. Até que, em 2022, durante a gestão Duilio Monteiro Alves, o Timão decidiu ingressar na briga judicial finalizada nesta quarta.

Possíveis prejuízos

Caso o Corinthians perdesse a ação, a SPR voltaria a ter contrato com o clube, incluindo a exclusividade. Portanto, o Timão teria que pagar a multa de aproximadamente R$ 20 milhões para quebrar o vínculo.

O fator exclusividade, inclusive, foi retirado no novo contrato assinado pelo clube com a Nike. O Corinthians, agora, também tem parcerias com outras marcas, como Approve, Centauro, entre outras. O Timão, assim, poderia perder a possibilidade de fazer outras colaborações devido ao retorno da SPR.

De toda a verba arrecadada com produtos vendidos pelo Corinthians, 80% são provenientes dos itens têxtil. Trata-se, portanto, de uma fatia significante das receitas do clube.