Veja os grupos de Corinthians, São Paulo e Ferroviária pela Libertadores feminina

Corinthians é o atual campeão da Libertadores feminina - Staff Images Woman/NAYRA HALM/CONMEBOL
04/09/2025 13h02

Corinthians, São Paulo e Ferroviárias conheceram hoje os seus respectivos grupos da Copa Libertadores feminina. As Brabas são as maiores campeãs da competição, conquistando o título em 2017, 2019, 2021, 2023 e 2024.

O Corinthians ficou no Grupo A, ao lado do Always Ready (BOL), do representante do Equador e do representante dois da

Já a Ferroviária está na chave B, assim como Boca Juniors (ARG), Alianza Lima (PER) e Adiffem (VEN)

O São Paulo integra o Grupo C, juntamente com San Lorenzo (ARG), Colo-Colo (CHI) e Olimpia (PAR)

