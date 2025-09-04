Samir: Corinthians prioriza salários e acordo com Memphis a transfer ban

O Corinthians opta por arrumar a casa antes de derrubar o transfer ban da Fifa que o impede de inscrever novos jogadores, explica Samir Carvalho no De Primeira.

Segundo o colunista, a nova diretoria decidiu priorizar a folha salarial e o parcelamento da dívida com Memphis Depay antes de pagar a dívida junto ao Santos Laguna, de R$ 40 milhões, para liberar o transfer ban.

O Corinthians costurou um acordo com o Memphis Depay para pagar essa dívida de R$ 11 milhões, até porque também tem dívida de luvas, que vence agora no próximo dia 15, e o salário dele de R$ 6 milhões por mês. O staff do Memphis já aceitou o parcelamento, então o Corinthians pelo menos vai resolvendo algumas questões. Samir Carvalho

O Corinthians não quer deixar atrasar nada em relação a direitos de imagem, luvas, CLT. O Corinthians quer manter o pagamento em dia. Samir Carvalho

Para isso, a decisão de não quitar a dívida com o time mexicano foi estratégica.

"O Corinthians não pagou o transfer ban. Se quisesse poderia ter quitado os R$ 40 milhões, mas se fizesse isso ia atrasar a folha salarial. Então, o Corinthians preferiu não atrasar a folha salarial, honrar com os compromissos com o Memphis, por exemplo, do que dar os R$ 40 milhões para o Santos Laguna e derrubar o transfer ban", explica Samir.

