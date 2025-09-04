Corinthians pode ter volta de até quatro titulares em jogo decisivo da Copa do Brasil

O técnico Dorival Júnior espera contar com alguns retornos importantes para o próximo compromisso do Corinthians, diante do Athletico-PR, pelas quartas de final da Copa do Brasil. A equipe conta com o período livre da data Fifa para recuperar jogadores e pode ter a volta de até quatro titulares na partida decisiva.

Quem pode voltar?

O atacante Yuri Alberto deve ser, no mínimo, relacionado para o confronto. O camisa 9 voltou a treinar normalmente depois de passar por uma cirurgia de hérnia inguinal e deve reforçar o Timão muito antes da previsão inicial, que era de quatro a oito semanas.

O lateral direito Matheuzinho, que ficou de fora do clássico contra o Palmeiras em razão de uma sobrecarga na coxa, também deve ficar à disposição de Dorival. Do outro lado do campo, o lateral esquerdo Matheus Bidu, que estava suspenso no Derby, é mais um retornar.

A maior dúvida fica por conta do volante José Martínez. O jogador, quase recuperado de uma cirurgia na mão, irá defender a seleção venezuelana, que disputa as Eliminatórias, na véspera do duelo com o Furacão.

Martínez é titular da Venezuela, que não deve poupar esforços, uma vez que o país briga por uma vaga na próxima Copa do Mundo. Sendo assim, a depender da minutagem, o atleta pode desfalcar o Corinthians. A diretoria estuda maneiras de montar uma logística capaz de garantir o retorno de todos os convocados a tempo.

Além do venezuelano, Hugo Souza (Brasil), Félix Torres (Equador), Romero (Paraguai) e Memphis Depay (Holanda) também irão servir suas respectivas seleções nesta data Fifa.

Provável desfalque

Em contrapartida, Dorival deve sofrer uma baixa para o meio-campo. O volante Raniele sofreu uma lesão muscular na coxa diante do Palmeiras e, provavelmente, não ficará apto a entrar em campo.

Se não tiver Raniele e José Martínez, o treinador deve ter Maycon e Charles como dupla de volantes. Ryan e André Luiz, da base, correm por fora.

O treino do Timão em fotos! ??? ? Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/hAjHwGgIjO ? Corinthians (@Corinthians) September 3, 2025

O meio-campista André Carrillo, que se recupera de uma cirurgia no tornozelo, é desfalque certo. O peruano, aliás, não deve mais entrar em campo nesta temporada.

"Tudo isso está sendo organizado e coordenado. Espero que eu possa tê-los em condições. Previsão é uma coisa, confirmação é outra. Estamos aguardado a recuperação desses jogadores. Apenas o Carrillo será uma situação mais morosa, mas a expectativa é positiva e estamos fazendo de tudo para ter os jogadores na partida do retorno", disse Dorival na última coletiva de imprensa.

Próximo jogo do Corinthians

Corinthians x Athletico-PR (volta das quartas de final da Copa do Brasil)

(volta das quartas de final da Copa do Brasil) Data e horário: 10 de setembro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

10 de setembro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Situação do confronto

Com a vitória de 1 a 0 no jogo de ida, em Curitiba, o Timão só precisa de um empate para avançar às semifinais da Copa do Brasil. Em caso de derrota por um gol de diferença, o duelo irá para os pênaltis. Já um revés por dois ou mais gols elimina os paulistas.

O vencedor do confronto irá enfrentar na próxima fase o vencedor do embate entre Cruzeiro e Atlético-MG. A Raposa levou a melhor na ida e decide o clássico em casa, no Mineirão.