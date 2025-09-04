Topo

Esporte

Corinthians e Gustavo Henrique têm acordo, e renovação fica 'por detalhes'

do UOL

Valentin Furlan

Colaboração para o UOL

04/09/2025 19h10

Corinthians e Gustavo Henrique possuem um acordo verbal por um novo contrato. O zagueiro acenou positivamente para estender seu vínculo até dezembro de 2027.

O que aconteceu

O UOL ouviu de fontes da alta cúpula do Alvinegro que a renovação está praticamente acertada. Uma delas falou em "detalhezinhos" burocráticos para a assinatura do novo acordo, que terá duração de mais dois anos.

Renovar com o zagueiro passou a ser prioridade do clube em função do transfer ban vivido nesta janela de transferências de meio de ano. O impedimento da Fifa se dá em função de uma dívida de R$ 40 milhões com o Santos Laguna, do México, pela aquisição de Félix Torres. Como o UOL mostrou, o Corinthians tem tido dificuldades para negociar um método de pagamento.

A saída do departamento de futebol tem sido, portanto, procurar soluções 'caseiras' neste segundo semestre.

Outras renovações

Após o encaminhamento com Gustavo, o UOL ouviu que o clube agora se debruçará em tratativas com o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri. Assim como o zagueiro, ele também tem contrato se encerrando no final de 2025 e tem renovação como enfoque.

O mesmo valia para o atacante Gui Negão, que ganhou titularidade no ataque nas últimas semanas. O cria da base de 18 anos tinha contrato até 2027, mas estendeu o vínculo por mais cinco anos.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Análise: Carrasca de Bia Haddad é surpresa na semifinal do US Open

Transmissão ao vivo de Uruguai x Peru pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de Argentina x Venezuela pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Bruno Henrique condenado: veja jogos que atacante deve perder e quando pode voltar ao Flamengo

Transmissão ao vivo de Colômbia x Bolívia pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Rigoni passa por exames médicos e inicia sua caminhada por vaga entre titulares do São Paulo

Corinthians vence ação contra ex-parceira e se livra de prejuízo milionário

Onde vai passar Brasil x Chile ao vivo pelas Eliminatórias? Veja como assistir

Transmissão ao vivo de Paraguai x Equador pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Corinthians e Gustavo Henrique têm acordo, e renovação fica 'por detalhes'

Espanha estreia nas Eliminatórias com vitória sobre a Bulgária