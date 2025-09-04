Corinthians e Gustavo Henrique têm acordo, e renovação fica 'por detalhes'

Corinthians e Gustavo Henrique possuem um acordo verbal por um novo contrato. O zagueiro acenou positivamente para estender seu vínculo até dezembro de 2027.

O que aconteceu

O UOL ouviu de fontes da alta cúpula do Alvinegro que a renovação está praticamente acertada. Uma delas falou em "detalhezinhos" burocráticos para a assinatura do novo acordo, que terá duração de mais dois anos.

Renovar com o zagueiro passou a ser prioridade do clube em função do transfer ban vivido nesta janela de transferências de meio de ano. O impedimento da Fifa se dá em função de uma dívida de R$ 40 milhões com o Santos Laguna, do México, pela aquisição de Félix Torres. Como o UOL mostrou, o Corinthians tem tido dificuldades para negociar um método de pagamento.

A saída do departamento de futebol tem sido, portanto, procurar soluções 'caseiras' neste segundo semestre.

Outras renovações

Após o encaminhamento com Gustavo, o UOL ouviu que o clube agora se debruçará em tratativas com o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri. Assim como o zagueiro, ele também tem contrato se encerrando no final de 2025 e tem renovação como enfoque.

O mesmo valia para o atacante Gui Negão, que ganhou titularidade no ataque nas últimas semanas. O cria da base de 18 anos tinha contrato até 2027, mas estendeu o vínculo por mais cinco anos.