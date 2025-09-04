Corinthians e Chargers se aproximam, mas Taylor Swift é fator pró-Chiefs

O Los Angeles Chargers treinou no CT do Corinthians nesta quarta-feira, de olho no NFL São Paulo Game na sexta, quando enfrentará o Kansas City Chiefs, na Neo Química Arena, em Itaquera.

A união dos times foi além dos muros do CT Joaquim Grava: nesta semana, Corinthians e Chargers lançaram uma camiseta comemorativa, que é amarela e carrega o logo de ambos. A parceria também conta com NFL, Approve e Hugo Souza, goleiro do Timão.

"Não temos verde na camisa", brincaram os linebackers Daiyan Henley Jr. e Khalil Mack e o safety Derwin James Jr em coletiva após o treino.

Em 2024, Green Bay Packers e Philadelphia Eagles se enfrentaram no estádio do Corinthians e um deles, inevitavelmente, teve que usar verde, cor do rival Palmeiras.

Jordan Love, do Green Bay Packers, tenta passa durante jogo contra o Philadelphia Eagles, pela NFL, no Brasil Imagem: Pedro Vilela/Getty Images

"Essa é uma oportunidade incrível de expandir nossa base de fãs e em diferentes países. Isso é importante para nós como organização, como jogadores, todo mundo quer ser superestrela internacional, e a NFL está nos Estados Unidos há muito tempo, então temos a oportunidade de expandir a filial", completou Henley, que arrancou risadas dos jornalistas presentes arranhando um português no início e final da coletiva.

União Chiefs-Taylor-Corinthians?

Torcedores do Corinthians brincam há um tempo na internet com memes sobre o time não perder antes ou depois que a cantora Taylor Swift lança um álbum.

Taylor é noiva de Travis Kelce, uma das estrelas do Chiefs. O anúncio do noivado na semana passada fez com que a Fiel se lembrasse da "união" com Taylor, já que o Corinthians venceu o Athletico pelo jogo de ida das quartas da Copa do Brasil dias depois.

Cantora Taylor Swift e Travis Kelce, estrela do Chiefs, após pedido de casamento Imagem: Taylor Swift e Travis Kelce anunciaram casamento no Instagram (divulgação)

Há expectativa dos fãs da cantora para saber se ela aparecerá na Neo Química Arena para torcer por Kelce e pelos Chiefs, mas ainda não se sabe ao certo. Chiefs e Chargers se enfrentam em um clássico divisional da NFL na próxima sexta, a partir das 21h.

NFL no Brasil: Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs

Quando: 5 de setembro, às 21h?

Local: Arena Corinthians, em São Paulo?

Onde assistir: sportv, ESPN, CazéTV, getv, Globoplay, Disney+ e NFL Game Pass