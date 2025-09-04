Corinthians e Chargers se aproximam, mas Taylor Swift é fator pró-Chiefs
O Los Angeles Chargers treinou no CT do Corinthians nesta quarta-feira, de olho no NFL São Paulo Game na sexta, quando enfrentará o Kansas City Chiefs, na Neo Química Arena, em Itaquera.
A união dos times foi além dos muros do CT Joaquim Grava: nesta semana, Corinthians e Chargers lançaram uma camiseta comemorativa, que é amarela e carrega o logo de ambos. A parceria também conta com NFL, Approve e Hugo Souza, goleiro do Timão.
"Não temos verde na camisa", brincaram os linebackers Daiyan Henley Jr. e Khalil Mack e o safety Derwin James Jr em coletiva após o treino.
Em 2024, Green Bay Packers e Philadelphia Eagles se enfrentaram no estádio do Corinthians e um deles, inevitavelmente, teve que usar verde, cor do rival Palmeiras.
"Essa é uma oportunidade incrível de expandir nossa base de fãs e em diferentes países. Isso é importante para nós como organização, como jogadores, todo mundo quer ser superestrela internacional, e a NFL está nos Estados Unidos há muito tempo, então temos a oportunidade de expandir a filial", completou Henley, que arrancou risadas dos jornalistas presentes arranhando um português no início e final da coletiva.
União Chiefs-Taylor-Corinthians?
Torcedores do Corinthians brincam há um tempo na internet com memes sobre o time não perder antes ou depois que a cantora Taylor Swift lança um álbum.
Taylor é noiva de Travis Kelce, uma das estrelas do Chiefs. O anúncio do noivado na semana passada fez com que a Fiel se lembrasse da "união" com Taylor, já que o Corinthians venceu o Athletico pelo jogo de ida das quartas da Copa do Brasil dias depois.
Há expectativa dos fãs da cantora para saber se ela aparecerá na Neo Química Arena para torcer por Kelce e pelos Chiefs, mas ainda não se sabe ao certo. Chiefs e Chargers se enfrentam em um clássico divisional da NFL na próxima sexta, a partir das 21h.
NFL no Brasil: Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs
Quando: 5 de setembro, às 21h?
Local: Arena Corinthians, em São Paulo?
Onde assistir: sportv, ESPN, CazéTV, getv, Globoplay, Disney+ e NFL Game Pass