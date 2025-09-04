Recuperar quarteto é a meta do Corinthians para que Data Fifa valha a pena

De olho na decisão pela Copa do Brasil contra o Athletico-PR, o Corinthians se dedica à recuperação de quatro peças importantes do elenco de Dorival Júnior: Yuri Alberto, Matheuzinho, José Martínez e Raniele.

O que aconteceu

Ter o quarteto à disposição para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil é o principal objetivo de Dorival Júnior. O Corinthians considera a Data Fifa como aliada na tentativa de dar a volta por cima da atual crise de lesões no elenco antes da próxima quarta-feira. O elenco se reapresentou nesta quarta-feira.

Por ora, Matheuzinho é quem tem mais chances de voltar ao time para o confronto derradeiro na Neo Química Arena. O lateral-direito ficou de fora do Dérbi deste domingo por conta de um incômodo no posterior da coxa. Ele, porém, não tem lesão constatada.

Yuri Alberto tem impressionado pela velocidade de sua recuperação após passar por uma cirurgia para remoção de uma hérnia inguinal, mas é dúvida. Inicialmente, especulava-se que pudesse ficar até três meses afastado, mas pode já voltar a campo menos de um mês depois de passar pelo procedimento, em 13 de agosto.

O camisa 9 é um dos pilares da atual equipe. Nos últimos dias, como o UOL apurou, foi alvo de uma proposta de R$ 190 milhões da Roma, e sua permanência foi vista como um 'reforço' por membros da diretoria.

José Martínez é mais um que corre para estar à disposição de Dorival. O volante foi operado para correção de uma fratura no quarto metacarpo da mão esquerda em 20 de agosto, mas tem se recuperado bem.

Outro que ainda é dúvida é Raniele, diagnosticado com um problema muscular na coxa. O volante é peça fundamental da equipe de Dorival Jr. e também luta para estar em condições para o duelo.

Renovações em pauta

O clube usa a Data Fifa para avançar com duas renovações de contrato: o zagueiro Gustavo Henrique e do lateral Fabrizio Angileri são prioridades.