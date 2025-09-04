Topo

Esporte

Recuperar quarteto é a meta do Corinthians para que Data Fifa valha a pena

Yuri Alberto corre contra o tempo para ir a campo pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil - FABIO GIANNELLI/AGIF
Yuri Alberto corre contra o tempo para ir a campo pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil Imagem: FABIO GIANNELLI/AGIF
do UOL

Valentin Furlan

Colaboração para o UOL

04/09/2025 05h30

De olho na decisão pela Copa do Brasil contra o Athletico-PR, o Corinthians se dedica à recuperação de quatro peças importantes do elenco de Dorival Júnior: Yuri Alberto, Matheuzinho, José Martínez e Raniele.

O que aconteceu

Ter o quarteto à disposição para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil é o principal objetivo de Dorival Júnior. O Corinthians considera a Data Fifa como aliada na tentativa de dar a volta por cima da atual crise de lesões no elenco antes da próxima quarta-feira. O elenco se reapresentou nesta quarta-feira.

Por ora, Matheuzinho é quem tem mais chances de voltar ao time para o confronto derradeiro na Neo Química Arena. O lateral-direito ficou de fora do Dérbi deste domingo por conta de um incômodo no posterior da coxa. Ele, porém, não tem lesão constatada.

Yuri Alberto tem impressionado pela velocidade de sua recuperação após passar por uma cirurgia para remoção de uma hérnia inguinal, mas é dúvida. Inicialmente, especulava-se que pudesse ficar até três meses afastado, mas pode já voltar a campo menos de um mês depois de passar pelo procedimento, em 13 de agosto.

O camisa 9 é um dos pilares da atual equipe. Nos últimos dias, como o UOL apurou, foi alvo de uma proposta de R$ 190 milhões da Roma, e sua permanência foi vista como um 'reforço' por membros da diretoria.

José Martínez é mais um que corre para estar à disposição de Dorival. O volante foi operado para correção de uma fratura no quarto metacarpo da mão esquerda em 20 de agosto, mas tem se recuperado bem.

Outro que ainda é dúvida é Raniele, diagnosticado com um problema muscular na coxa. O volante é peça fundamental da equipe de Dorival Jr. e também luta para estar em condições para o duelo.

Renovações em pauta

O clube usa a Data Fifa para avançar com duas renovações de contrato: o zagueiro Gustavo Henrique e do lateral Fabrizio Angileri são prioridades.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Treinador aposta em força de Makhachev como chave para sucesso no meio-médio

Com 15 dias de pausa, São Paulo terá só um jogo antes de decisão na Libertadores

Em ano irregular pelo Palmeiras, Raphael Veiga não completa 90 minutos em um jogo há mais de cinco meses

Veja cinco quesitos que o Corinthians precisa trabalhar durante a data Fifa

STJD: Bruno Henrique tem carreira em xeque e luta contra peso de mensagens

Quem larga na frente para mostrar serviço a Ancelotti na seleção

São Paulo vai se reunir com Crespo para decidir se segue busca por camisa 9

Felipe Anderson cresce no Palmeiras com resiliência em meio a prisão do pai

Processo de feridos em Brasil x Argentina vira jogo de empurra CBF x RJ

Corinthians e Chargers se aproximam, mas Taylor Swift é fator pró-Chiefs

Palmeiras x Realidade Jovem: horário e onde assistir ao jogo do Paulistão Feminino