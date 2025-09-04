Topo

Corinthians anuncia venda de ingressos para jogo de volta da Copa do Brasil

04/09/2025 12h04

A data Fifa ainda está acontecendo, mas o Corinthians já está pensando em seu retorno aos gramados. O Timão anunciou nesta quinta-feira como será feita a venda de ingressos para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR. A partida decisiva será no dia 10 de setembro, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Como acontece geralmente, as vendas para a partida serão feitas na plataforma do Fiel Torcedor. A liberação para aquisição dos ingressos começa ainda nesta quinta-feira, de maneira escalonada, com prioridade para membros do programa do Corinthians.

Além disso, o torcedor que não realizou sua biometria facial, não conseguirá seu ingresso. A compra só será possível para quem já tiver realizado o cadastro completo, com todos os dados e a coleta da biometria no site do Fiel Torcedor.

Veja como funcionará a venda

A partir desta quinta, a partir das 15h, será feita a abertura para Não Pagantes e PCDs. Depois, às 17h, será liberado o check-in e a venda de estacionamento para os proprietários adimplentes do plano Minha Cadeira, do Fiel Torcedor.

Na sexta-feira, a partir das 11h, começará a abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 80 pontos. Às 13h, será a vez dos membros com 60 pontos. Por fim, às 15h e às 17h, sócios com 40 e 20 pontos, respectivamente, poderão comprar seu ingresso.

No sábado, a partir das 11h, acontecerá a abertura para os demais membros adimplentes do Fiel Torcedor. Por fim, no domingo, às 11h, os torcedores em geral poderão comprar suas entradas.

Para o confronto, as vendas estarão abertas até o horário e data do jogo, mediante a disponibilidade de ingressos.

Descontos para Fiel Torcedor

No confronto diante do Athletico-PR, pela Copa do Brasil 2025, membros do plano Minha Vida terão descontos de 27% a 81%, os do plano Minha História terão descontos de 37% a 53%, e os do plano Meu Amor, de 27% a 42%.

Valores de face dos ingressos por setor

  • NORTE - R$ 80,00

  • SUL - R$ 200,00

  • LESTE SUPERIOR LATERAL - R$ 120,00

  • LESTE SUPERIOR CENTRAL - R$ 120,00

  • LESTE INFERIOR LATERAL - R$ 150,00

  • LESTE INFERIOR CENTRAL - R$ 190,00

  • OESTE SUPERIOR - R$ 340,00

  • OESTE INFERIOR CORNER - R$ 400,00

  • OESTE INFERIOR LATERAL - R$ 430,00

